ŠTA JE UTICALO NA MALOPRODAJNE CENE RIBE? Počeo izlov šarana, cena kilograma ribe - 620 dinara

NA ribnjaku Sutjeska, uprkos otežanim uslovima, očekuju rezultate slične prošlogodišnjim, kada je izlovljeno oko 1.000 tona ribe. Međutim, neprekidan rad pumpi tokom leta značajno je povećao račune za električnu energiju, što se odrazilo i na maloprodajne cene ribe.

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Računi za struju dostizali tri miliona dinara mesečno

Nedostatak vode bio je jedan od najvećih izazova za proizvođače ribe ove godine. Visoke temperature i suša ugrozile su proizvodnju u brojnim ribnjacima, dok su na ribnjaku Sutjeska zahvaljujući raspoloživim količinama vode iz banatskih vodotokova i bunara uspeli da očuvaju riblji fond.

- Imali smo sreće, za razliku od većine ribnjaka u Srbiji, da smo imali neke minimalne količine vode koje su nam potrebne da održimo ribu u životu. Tokom leta nismo gasili pumpe, zbog toga su i računi za struju bili veliki. Primera radi, mesečni račun je bio tri miliona dinara za električnu energiju, ali prosto bez toga nismo mogli da spasemo proizvodnju - izjavio je za RTS Vidak Milošević, direktor ribnjaka Sutjeska.

Uprkos dodatnim troškovima, na ovom ribnjaku očekuju da će ovogodišnji izlov biti približan prošlogodišnjem, kada je proizvedeno oko hiljadu tona ribe.

Izlov se i dalje obavlja ručno

Iako su savremene tehnologije unapredile mnoge procese u akvakulturi, pojedini poslovi na ribnjacima i dalje se obavljaju na gotovo isti način kao pre nekoliko decenija.

Prilikom izlova radnici ulaze duboko u vodu kako bi pravilno postavili mrežu i usmerili ribu prema izlovnom kanalu.

- Kad uđemo u jezero, riba mora da se prevlači ručno do izlovne jame. Tako radimo poslednjih četrdeset godina. Mreža je dužine 60 metara i dubine sedam metara, do tri vagona mogu da stanu u tu mrežu - objašnjava Jenol Dalja, radnik na ribnjaku.

Šaran 620 dinara, smuđ 1.100 dinara po kilogramu

Povećani troškovi proizvodnje odrazili su se i na maloprodajne cene, koje su ove godine više nego prethodne.

Prema rečima Dragomira Došla, šaran trenutno košta 620 dinara po kilogramu, amur 450, a tolstolobik 350 dinara. Za kilogram soma potrebno je izdvojiti 850 dinara, dok je smuđ najskuplji, sa cenom od 1.100 dinara.

Početak izlova tradicionalno donosi raznovrsniju ponudu slatkovodne ribe, ali se približavanjem zime ponuda uglavnom svodi na šarana, koji je i najtraženiji.

Proizvođači očekuju da će najveća potražnja biti uoči božićnih praznika i Svetog Jovana, kada se tradicionalno povećava kupovina ribe za praznične i slavske trpeze.

Iako je proizvodnja na Sutjesci očuvana, ovogodišnje iskustvo pokazuje koliko su domaći ribnjaci zavisni od dostupnosti vode i koliko produženi sušni periodi mogu povećati troškove uzgoja ribe.

(agronews.rs)

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