NAVODNIK jurišnog odreda ruskih Oružanih snaga, redov Viktor Škuro, ranjen je tokom zauzimanja uporišta Oružanih snaga Ukrajine (OSU) napadom ukrajinskog FPV drona, nakon čega je sam sebi ukazao prvu pomoć i osam dana vršio izviđanje, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto:Vitaliy Ankov / Sputnik / Profimedia

Jurišna grupa pod komandom Škura zauzela je uporište ukrajinskih snaga u blizini jednog od naseljenih mesta u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR). Tokom odbrane zauzetog položaja, redov je ranjen u napadu ukrajinskog FPV drona. Samostalno je zaustavio krvarenje, stavio zavoj i imobilisao povređeni deo tela, nakon čega je odbio evakuaciju.

- Tokom osam dana, uprkos zadobijenoj rani, gardijski redov Viktor Škuro držao je dodeljeni sektor odbrane, uočavao kretanje protivnika i o tome izveštavao, korigovao vatru jedinica za podršku i obezbeđivao koordinaciju sa susednim podgrupama. Postavljeni zadaci izvršavani su u uslovima redovnih pokušaja protivničkih kontranapada i vatrenog dejstva - navodi se u saopštenju.

Ističe se da su ruski vojnici odbranili uporište i predali ga pristigloj pojačanoj podgrupi.

„Delovanje gardijskog redova Viktora Škura doprinelo je sprečavanju proboja protivnika, očuvanju borbenog poretka jurišnog odreda i stvaranju uslova za dalje napredovanje jedinice“, naglasili su u ruskom Ministarstvu odbrane.

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