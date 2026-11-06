SPARTANSKA KRV I NARAV TEČE VENAMA OVOG HEROJA: Ruski vojnik ranjen, sam se previo, pa se kao vuk danima borio protiv nadmoćnog protivnika
NAVODNIK jurišnog odreda ruskih Oružanih snaga, redov Viktor Škuro, ranjen je tokom zauzimanja uporišta Oružanih snaga Ukrajine (OSU) napadom ukrajinskog FPV drona, nakon čega je sam sebi ukazao prvu pomoć i osam dana vršio izviđanje, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Jurišna grupa pod komandom Škura zauzela je uporište ukrajinskih snaga u blizini jednog od naseljenih mesta u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR). Tokom odbrane zauzetog položaja, redov je ranjen u napadu ukrajinskog FPV drona. Samostalno je zaustavio krvarenje, stavio zavoj i imobilisao povređeni deo tela, nakon čega je odbio evakuaciju.
- Tokom osam dana, uprkos zadobijenoj rani, gardijski redov Viktor Škuro držao je dodeljeni sektor odbrane, uočavao kretanje protivnika i o tome izveštavao, korigovao vatru jedinica za podršku i obezbeđivao koordinaciju sa susednim podgrupama. Postavljeni zadaci izvršavani su u uslovima redovnih pokušaja protivničkih kontranapada i vatrenog dejstva - navodi se u saopštenju.
Ističe se da su ruski vojnici odbranili uporište i predali ga pristigloj pojačanoj podgrupi.
„Delovanje gardijskog redova Viktora Škura doprinelo je sprečavanju proboja protivnika, očuvanju borbenog poretka jurišnog odreda i stvaranju uslova za dalje napredovanje jedinice“, naglasili su u ruskom Ministarstvu odbrane.
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)