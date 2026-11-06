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SPARTANSKA KRV I NARAV TEČE VENAMA OVOG HEROJA: Ruski vojnik ranjen, sam se previo, pa se kao vuk danima borio protiv nadmoćnog protivnika

С.А.М.

06. 11. 2026. u 00:00

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NAVODNIK jurišnog odreda ruskih Oružanih snaga, redov Viktor Škuro, ranjen je tokom zauzimanja uporišta Oružanih snaga Ukrajine (OSU) napadom ukrajinskog FPV drona, nakon čega je sam sebi ukazao prvu pomoć i osam dana vršio izviđanje, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

СПАРТАНСКА КРВ И НАРАВ ТЕЧЕ ВЕНАМА ОВОГ ХЕРОЈА: Руски војник рањен, сам се превио, па се као вук данима борио против надмоћног противника

Foto:Vitaliy Ankov / Sputnik / Profimedia

Jurišna grupa pod komandom Škura zauzela je uporište ukrajinskih snaga u blizini jednog od naseljenih mesta u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR). Tokom odbrane zauzetog položaja, redov je ranjen u napadu ukrajinskog FPV drona. Samostalno je zaustavio krvarenje, stavio zavoj i imobilisao povređeni deo tela, nakon čega je odbio evakuaciju.

 - Tokom osam dana, uprkos zadobijenoj rani, gardijski redov Viktor Škuro držao je dodeljeni sektor odbrane, uočavao kretanje protivnika i o tome izveštavao, korigovao vatru jedinica za podršku i obezbeđivao koordinaciju sa susednim podgrupama. Postavljeni zadaci izvršavani su u uslovima redovnih pokušaja protivničkih kontranapada i vatrenog dejstva - navodi se u saopštenju.

Ističe se da su ruski vojnici odbranili uporište i predali ga pristigloj pojačanoj podgrupi.

„Delovanje gardijskog redova Viktora Škura doprinelo je sprečavanju proboja protivnika, očuvanju borbenog poretka jurišnog odreda i stvaranju uslova za dalje napredovanje jedinice“, naglasili su u ruskom Ministarstvu odbrane.

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