BRANIMIR NESTOROVIĆ: Biće dramatično u sledećem periodu, vidimo da ide teško i unutar te Studentske liste (VIDEO)

PROFESOR doktor Branimir Nestorović predsedavao je sednicom Pokreta Mi snaga naroda, a snimak sednice i obraćanja lidera tog pokreta objavljen je juče na Jutjubu.

Foto: Printskrin jutjub Pokret MI SNAGA NARODA

Nestorović je govorio o situaciji u zemlji posle izbora, i najavio je da Srbiju čeka teška zima.

- Posle dva meseca eto mene u kući svojoj. Svašta se događalo u međuvremenu, ali kao i obično mi smo preživeli, i rađamo se kao feniks iz pepela. Ima ona američka poslovica: "Što me ne ubije, to me ojača". Nas ne mogu nikako da ubiju, samo možemo da budemo jači - rekao je Nestorović.

On dodaje da je sprečeno uništavanje pokreta Mi snaga naroda, zahvaljujući lojalnosti pojedinih ljudi, i posebno se zahvalio Nikoli Periću.

- Mi se nismo osuli uopšte, jako mali broj ljudi se tu razočarao. Mi nemamo izbora. Ovo nisu bili izbori, ovo je bio referendum za i protiv Vučića. Ima mnogo elemenata gde je bilo dogovora. Te priče da je sve stabilno, milijarde su iznete, teško to može biti stabilno ako nestanu pare. A u svakom slučaju, sada je politička scena neobična u Srbiji. Sećam se kada je bila izborna noć 17. decembra, rekao sam da u roku od tri godine napravimo drugu ili treću najjaču političku stranku u Srbiji, i to smo postigli - rekao je Nestorović.

Predsednik pokreta Mi snaga naroda je rekao da suštinski gledano ta politička opcija ulazi u prve dve ili tri političke opcije.

- Ove sve ostale opcije su mrtve. Neće se više nikada vratiti, ko padne ispod tri posto taj se više ne vraća. Mi nastavljamo dalje sa onime što smo radili, sledi jedan period veoma intenzivne delatnosti. Mislim da će biti veoma dramatično u sledećem periodu. Vidimo da ide teško i unutar te Studentske liste. Tu ima i krajne desnih, i krajne levih, ima ovih revolucionara Ekostraža i Zeleno-levi front, koji bi da repriziraju 5. oktobar. To je besmisleno potpuno, Srbija više nije ona Srbija iz 2000. godine, videli ste kako prolaze sa onim krečenjem murala - rekao je on.

Nestorović tvrdi da je sledeći korak napad na Srpsku pravoslavnu crkvu.

- Pa na odnose naše sa Rusima, i tako dalje. Postoji samo jedan element koji svi zaboravljaju, a to je da će zima biti dramatična za Evropu. Mislim da uskoro neće imati snage da se bore sa nama. Ako gledate Bugarsku, tamo je posle sedmog puta pobedila proruska opcija. I dobra je ova Joteva, kaže da joj niko neće naređivati iz EU. I Poljska govori o izglasku iz EU, to je završena priča. 5. oktobar ne može da se ponovi, zato što prosto ne može da se ponovi - kazao je Nestorović.

On dodaje da će biti borba u Novom Sadu, i tvrdi da postoje namere da se krene sa nezavisnošću ili autonomijom Vojvodine.

- Centar borbe biće tu, u Novom Sadu. Lokalni i pokrajinski izbori biće izuzetno važni, i tu ćemo mi baciti akcenat. Koliko znamo situaciju u Novom Sadu, malo teže će da prođe nezavisnost. Malo su ga džabe krečili - rekao je on.

Nestorović kaže da su prostorije u kojima se obraćao bile ozvučene, i dodao je da je Vučićeva politika bila ista kao politika "ovih liberala".

(Kurir)

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