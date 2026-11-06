MAJKA PREMINULE PORODILJE POČELA ŠTRAJK GLAĐU: Isidoru porađali sa temperaturom 40 stepeni, umrla zajedno sa bebom

JASMINA Mićić, majka preminule trudnice Isidore Puzović (25), počela je jutros štrajk glađu na platou ispred zgrade Skupštine grada Užica, zahtevajući pravdu za svoju ćerku.

Privatna arhiva

Isidora je preminula 3. marta 2023. godine u užičkoj bolnici, u šestom mesecu trudnoće. Dan ranije javila se u bolnicu sa povišenom temperaturom. Ultrazvučnim pregledom utvrđeno je da plod nema znakove života.

Bolnica je tada saopštila da je Isidora primljena u teškom opštem stanju i da su lekari pokušavali da joj spasu život. Nakon porođaja njeno stanje se pogoršalo. Reanimirana je, ali je preminula 3. marta u 3.35 časova.

Od tada njena majka Jasmina sumnja u odgovornost lekara i više od tri godine pokušava da dokaže da je u lečenju njene ćerke bilo propusta.

"Sve je stiglo do Ustavnog suda. Neću odustati. Tražim pravdu za moju ćerku“, rekla je Jasmina.

Njena majka Jasmina Mićić je ranije u potresnoj ispovesti za emisiju "Crna hronika" na Kurir televiziji rekla da je njena ćerka satima bila neadekvatno lečena, da nije na vreme urađen hitan carski rez i da je, kako kaže, izgubila i ćerku i nerođenu unuku za svega 11 sati.

- Ja sam izgubila i dete i unuku za tačno 11 sati. Sa tom činjenicom nikada se neću pomiriti. Tog 3. marta sam umrla. Moj život je tada stao. Dve sedmice posle Isidorinog venčanja, kada buketi sa svadbe još nisu bili sklonjeni iz kuće, moje dete je, javno ću reći, ubijeno u šestom mesecu trudnoće od pet ginekologa u Užičkoj bolnici - rekla je Jasmina.

Porađali je sa temepraturom od 40 stepeni

Prema njenim rečima, Isidori je potom određena indukcija porođaja.

- Bez konsultacije sa bilo kim naređena je indukcija porođaja. Vaginalno su je porađali dok je imala temperaturu od 40 stepeni, uz balon kateter. Bila je prvorotka, sa početkom sepse, a laboratorijski nalazi su na to ukazivali. Od šest popodne do 11 uveče niko nije izašao da nam kaže šta se dešava sa mojim detetom - ispričala je Jasmina.

"Matericu su joj izvadili kada je već bila mrtva"

Govoreći o postupku koji je usledio, navela je da je Ministarstvo zdravlja, nakon vanrednog stručnog nadzora, podnelo krivičnu prijavu protiv NN lica, odnosno pet ginekologa koji su učestvovali u lečenju njene ćerke.

- U nalazu jasno piše šta nije urađeno. Trebalo je odmah uraditi hitan carski rez jer je Isidora bila životno ugrožena. Umesto toga, četiri sata i dvadeset minuta trajala je indukcija porođaja. Tek kada je pala u komu urađen je carski rez, ali tada je već bilo kasno - tvrdi ona.

Najpotresniji deo nalaza, kako kaže, saznala je tek godinu dana kasnije.

- Kada sam pročitala izveštaj stručnog nadzora, ponovo sam doživela šok. Mom detetu je odstranjena materica posle dve reanimacije, bez pulsa i bez otvorenih zenica. To je za mene bio novi udarac. Nije im bilo dovoljno što je izgubila bebu i što je došlo do smrtnog ishoda, već su joj, prema nalazima koje sam dobila, odstranili i matericu - rekla je.

Unutrašnja kontrola zaključila da nije bilo propusta u lečenju

Povodom smrti trudnice sprovedena je unutrašnja kontrola Komisije za unutrašnju proveru kvaliteta stručnog rada, koja je zaključila da u lečenju Isidore nije bilo propusta.

Istovremeno, Ministarstvo zdravlja pokrenulo je vanredni inspekcijski nadzor, dok je Zaštitnik građana zatražio proveru postupanja nadležnih institucija. Nakon više od godinu dana, Isidorina majka dobila je izveštaj vanredne kontrole Ministarstva zdravlja.

Kako je Jasmina ranije navodila, inspekcija je u pojedinim delovima izveštaja konstatovala propuste u nekoliko segmenata lečenja: prilikom prijema trudnice, donošenja odluke o indukciji porođaja, nadzora pacijentkinje u porodilištu, zbrinjavanja postporođajnog krvarenja i operacije histerektomije, odnosno odstranjivanja materice.

Jasmina posebno ukazuje na to da odluka o indukciji porođaja nije doneta konzilijarno, odnosno da nije sazvan konzilijum lekara.

Prema njenim rečima, u izveštaju se navodi i da Isidora, uprkos teškom životnom stanju, nije bila pod intenzivnim nadzorom, kao i da anesteziolog nije bio uključen kao konsultant.

Ukazano je i na vremensku neusaglašenost preduzetih mera sa doktrinarnim stavovima u vezi sa operacijom histerektomije. Kako tvrdi Jasmina, materica je odstranjena tek nakon što je njena ćerka već preminula.

Zbog utvrđenih propusta, Ministarstvo zdravlja je u septembru 2024. godine podnelo krivičnu prijavu protiv više lekara koji su učestvovali u Isidorinom lečenju. Međutim, ta krivična prijava je odbačena.

(Kurir)