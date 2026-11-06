Fudbal

Rijera nije slavio gol Zvezde, a onda je ustao i pozvao Ivanića: Ovo niste mogli da vidite na TV-u (VIDEO)

M.M.

06. 11. 2026. u 13:56

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Zanimljiva reakcija Španca

Ријера није славио гол Звезде, а онда је устао и позвао Иванића: Ово нисте могли да видите на ТВ-у (ВИДЕО)

Foto: Novosti.rs

Uspela je Crvena zvezda, uz porođajne muke, da se domogne pobede protiv ekipe Inter Eskaldes (2:1) i spasi se jedne od najvećih bruka u istoriji kluba!

Tim iz Andore vodio je 1:0 do 80. minuta, da bi Vladimir Lučić i Juta Nakajama u nastavku doneli trijumf crveno-belima u trećem kolu Lige konferencije.

Taj pogodak Japanca u 92. minutu izazvao je erupciju oduševljenja na Marakani, gde je komplentna klupa Zvezde uskočila u teren. Doduše, bez Alberta Rijere.

Kamera "Novosti" uhvatila je Španca kako mirno sedi, da bi u jednom trenutku ustao i pomačo neočekivano pozvao Mirka Ivanića.

Izgledalo je kao da će da mu da instrukcije za poslednjih nekoliko minuta, ali je Rijera samo hteo da zagrli svog kapitena i na taj način proslavi trijumf.

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