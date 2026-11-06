UŽAS U JEMENU: U krvavom pokolju na pijaci stradalo najmanje 20 civila

NAJMANjE 20 ljudi poginulo je, a još 15 je povređeno u bombardovanju pijace u mestu Al-Vazija, u jugozapadnoj jemenskoj provinciji Taiz, saopštili su predstavnici pobunjeničkog pokreta Huti, koje podržava Iran.

Foto: Printscreen / X / velayet313

Portparol ministarstva zdravlja pod kontrolom Huta Anes Alsabahi izjavio je za televiziju „Al Masira“, koja je bliska pobunjenicima, da su žrtve stradale u vazdušnim udarima na prometnu pijacu. On je upozorio da bi broj poginulih mogao da poraste i za napad optužio koaliciju predvođenu Saudijskom Arabijom.

Saudi-backed fighters literally SPILL OUT of vehicles as massive Houthi surprise attack sends DOZENS fleeing ATGM strike wipes out group of soldiers as another vehicle is flipped onto its side Houthi fighters overrun and capture position near Bab al-Mandab https://t.co/pcmvjlYx1I — RT (@RT_com) November 6, 2026

Međutim, lokalne vlasti u provinciji Taiz iznele su potpuno drugačiju verziju događaja. Potvrdile su da je u napadu na pijacu bilo poginulih i povređenih, ali nisu saopštile tačan broj žrtava. Istovremeno su odbacile optužbe Huta i tvrdile da u tom području nije bilo vazdušnih napada, optužujući pobunjenike za incident.

Ovaj napad dogodio se u trenutku obnovljenih sukoba između Huta i snaga jemenske vlade, koje imaju podršku Saudijske Arabije. Reč je o jednom od najsmrtonosnijih incidenata od ponovnog zaoštravanja borbi, a suprotstavljene verzije zaraćenih strana dodatno otežavaju utvrđivanje okolnosti tragedije.

Bloody massacre in southern Yemen: 25 killed, 40 injured in Saudi airstrike on crowded market https://t.co/4XWeLwU6BJ https://t.co/hON74pxEWt — Press TV 🔻 (@PressTV) November 6, 2026

Jemen je godinama poprište razornog građanskog rata u kojem se prepliću unutrašnji politički sukobi i regionalno nadmetanje Irana i Saudijske Arabije.

(Politika)

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