Svet

UŽAS U JEMENU: U krvavom pokolju na pijaci stradalo najmanje 20 civila

Ivana Manić

06. 11. 2026. u 16:08

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NAJMANjE 20 ljudi poginulo je, a još 15 je povređeno u bombardovanju pijace u mestu Al-Vazija, u jugozapadnoj jemenskoj provinciji Taiz, saopštili su predstavnici pobunjeničkog pokreta Huti, koje podržava Iran.

УЖАС У ЈЕМЕНУ: У крвавом покољу на пијаци страдало најмање 20 цивила

Foto: Printscreen / X / velayet313

Portparol ministarstva zdravlja pod kontrolom Huta Anes Alsabahi izjavio je za televiziju „Al Masira“, koja je bliska pobunjenicima, da su žrtve stradale u vazdušnim udarima na prometnu pijacu. On je upozorio da bi broj poginulih mogao da poraste i za napad optužio koaliciju predvođenu Saudijskom Arabijom.

Međutim, lokalne vlasti u provinciji Taiz iznele su potpuno drugačiju verziju događaja. Potvrdile su da je u napadu na pijacu bilo poginulih i povređenih, ali nisu saopštile tačan broj žrtava. Istovremeno su odbacile optužbe Huta i tvrdile da u tom području nije bilo vazdušnih napada, optužujući pobunjenike za incident.

Ovaj napad dogodio se u trenutku obnovljenih sukoba između Huta i snaga jemenske vlade, koje imaju podršku Saudijske Arabije. Reč je o jednom od najsmrtonosnijih incidenata od ponovnog zaoštravanja borbi, a suprotstavljene verzije zaraćenih strana dodatno otežavaju utvrđivanje okolnosti tragedije.

Jemen je godinama poprište razornog građanskog rata u kojem se prepliću unutrašnji politički sukobi i regionalno nadmetanje Irana i Saudijske Arabije.

(Politika)

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