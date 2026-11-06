Ekonomija

KURS DINARA ZA EVRO: Evo kolika je vrednost danas

Д.К.

06. 11. 2026. u 07:16

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ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,6089 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

КУРС ДИНАРА ЗА ЕВРО: Ево колика је вредност данас

Foto: vivoo / Alamy / Profimedia

Dinar će prema evru biti niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, a na godišnjem nivou za 0,3 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je niži za 0,4 odsto i iznosi 104,8581 dinara za dolar.

Foto: Printskdin NBS

Kurs dinara prema dolaru biće niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 2,9 odsto, a od početka godine za 4,7 odsto, piše Kurir.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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