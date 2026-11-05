Tenis

Alkaraz dobio rivala! Poznati četvrtfinalisti Mastersa u Parizu!

С.С.

05. 11. 2026. u 22:42

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Meč je rešen u dva seta.

Алкараз добио ривала! Познати четвртфиналисти Мастерса у Паризу!

AP Photo/Emma Da Silva

Tejlor Fric biće protivnik Špancu Karlosu Alkarazu u četvrtfinalu Mastersa u Parizu!

Američki teniser je večeras u osmini finala savladao Francuza Artura Fisa rezultatom 2:0 (po setovima 6:4, 6:3).

Alkaraz se plasirao u četvrtfinale, pošto mu je ranije danas Italijan Mateo Beretini bez borbe predao duel osmine finala zbog povrede ruke.

AP Photo/Emma Da Silva

Plasman u četvrtfinale obezbedio je i Norvežanin Kasper Rud koji je pobedio Nemca Jana-Lenarda Štrufa rezultatom 2:0 (6:3, 6:3).

Parovi četvrtfinala (svi mečevi u petak): Karlos Alkaraz (Španija) - Tejlor Fric (SAD), Kasper Rud (Norveška) - Nuno Boržes (Portugal), Tomi Pol (SAD) - Ben Šelton (SAD) i Luka van Aš (Francuska) - Rinki Hidžikata (Australija).

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