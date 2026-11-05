Alkaraz dobio rivala! Poznati četvrtfinalisti Mastersa u Parizu!
Meč je rešen u dva seta.
Tejlor Fric biće protivnik Špancu Karlosu Alkarazu u četvrtfinalu Mastersa u Parizu!
Američki teniser je večeras u osmini finala savladao Francuza Artura Fisa rezultatom 2:0 (po setovima 6:4, 6:3).
Alkaraz se plasirao u četvrtfinale, pošto mu je ranije danas Italijan Mateo Beretini bez borbe predao duel osmine finala zbog povrede ruke.
Plasman u četvrtfinale obezbedio je i Norvežanin Kasper Rud koji je pobedio Nemca Jana-Lenarda Štrufa rezultatom 2:0 (6:3, 6:3).
Parovi četvrtfinala (svi mečevi u petak): Karlos Alkaraz (Španija) - Tejlor Fric (SAD), Kasper Rud (Norveška) - Nuno Boržes (Portugal), Tomi Pol (SAD) - Ben Šelton (SAD) i Luka van Aš (Francuska) - Rinki Hidžikata (Australija).
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