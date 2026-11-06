ĐENADIĆ SA STUDENTSKE LISTE: Imamo više kandidata za predsednika i premijera, ali o imenima ne govorimo

PREDSTAVNIK Studentske liste Marko Đenadić, koji je i student i saradnik u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, rekao je da Studentska lista ima više kandidata za premijera, ali nije želeo da potvrdi ni demantuje imena o kojima se spekuliše u javnosti.

Foto: Z. Jovanović

Kako je on objasnio u razgovoru za Demostat, aktuelna tehnička vlada Đura Macuta i dalje ima dozu odgovornosti zbog koje bi trebalo da se održi normalno funkcionisanje države, kako je on objasnio.

- Mi smo i kroz ove prve pozive, konferencije, apelovali na ljude u institucijama da rade svoj posao. Imali smo neke primere uništavanja dokumentacije, videli smo slike i video snimke, ali ovo je 21. vek, svi ti papiri su i u digitalnoj formi, sačuvani su. Mi imamo i tehničku vladu Đura Macuta, oni su i dalje pod zakletvom, imaju dozu odgovornosti i na njima je da održe funkcionisanje države. Uništavanje dokumentacije je krivično delo, ali kada se dokazi pojave, vidimo ipak delovanje tužilaštva i policije - kazao je Đenadić za Demostat.

Na pitanje da li se u ovom prelaznom periodu Studentska lista oslanja na dobru volju poraženog režima ili ipak iz sadašnje pozicije ima mehanizme kontrole, Đenadić kaže da postoji određena komunikacija sa ljudima zaposlenim u institucijama, koji ne žele da uđu u krivičnu odgovornost.

I nije u pitanju dobra volja, kaže, već je to njihov posao.

On objašnjava i da konstitutivnu sednicu Skupštine mora da zakaže Ana Brnabić, za šta ima rok od 30 dana nakon finalnog proglašenja rezultata izbora.

Nadaju se da će to biti što pre, kako bi se i vlada formirala u kraćem roku nego što to zakon predviđa, jer je mnoge operativne stvari potrebno uraditi, formirati ministarstva, uhodati se sa čitavim aparatom.

Đenadić takođe naglašava da je važno pitanje tužilaštva, sudova, zakona koje u toj oblasti treba menjati kako bi se ljudi osećali sigurno, ali važna je i energetska bezbednost, pitanje NIS-a, finansijski sektor…

"Jedan od prioriteta nove skupštinske većine biće izbor devetog člana REM-a"

On ističe da Studentska lista ima više kandidata za premijera, ali nije želeo da potvrdi ni demantuje imena o kojima se spekuliše u javnosti.

Nije otkrio ni koje će ličnosti biti u trci za kandidata Studentske liste na predsedničkim izborima, čak ni to da li je predviđeno da na jednu od te dve funkcije dođe žena.

Iako su mnogi kritikovali studente jer dugo nisu objavljivali imena kandidata za poslanike, kaže da se ta taktika pokazala dobro, pa možda treba nastaviti nadalje sa njom.

Foto: Printscreen

Đenadić je istakao i da će jedan od prioriteta biti izbor devetog člana REM-a.

- Jedan od prioriteta nove skupštinske većine biće izbor devetog člana REM-a, kako bi to telo moglo da profunkcioniše jer to direktno utiče i na RTS, i na televizije sa nacionalnom frekvencijom. Njihov rad do sada uopšte nije kontrolisan. Imali smo baš lošu medijsku sliku i situaciju. Ona se donekle nastavila i u ovom prelaznom periodu, jer institucija još uvek nisu profunkcionisale, bivša vlast i dalje nije bivša ali naravno da pokušava da zadrži alate kojima je upravljala - istakao je.

On se osvrnuo i na "režimske" medije za koje je istakao da se mogu podeliti u dve kategorije.

- Ako komentarišemo režimske medije, mogu se podeliti u dve kategorije: jedan deo njih koji se nije preorijentisao i dalje pokušava da, kroz teorije zavere, kroz laži, svakodnevno i dalje kreira određenu vrstu medijske slike. Druga, možda veća opasnost, je to što često, nekada perfidno, nekada očiglednije, provlače ideje koje su vrlo opasne. Te priče o nestabilnosti, da je država urušena, pozivanja vojske da reaguje, pozivanje na samoorganizovanje… To ne može biti plod demokratskog društva - istakao je.

"Predugo je ovde vladao medijski mrak"

On se osvrnuo i na slučajeve u RTS-u i RTV-u.

Vojvođanski javni servis se izvinio građanima zbog nekorektnog izveštavanja u prethodnom periodu ali Đenadić kaže da je to bilo potrebno, ali nije dovoljno.

- Predugo je ovde vladao medijski mrak. A javni servisi spadaju u treću kategoriju, igrali su tako što postave stvari kao da ste vi nebitni. Dve godine su se pravili da studentski pokret ne postoji, a mi smo organizovali stotine hiljada ljudi na Slaviji, druge skupove, akcije, konferencije… Kod ljudi koji gledaju samo te kanale, bili smo marginalizovani. Potrebne su tu promene, ali ne tako da sada postanu poslušnički prema novoj vlasti, jer bi time opet išli u propast države - istakao je.

(N1)

BONUS VIDEO:

JOVANOVIĆ UDARIO I NA “STUDENTSKU LISTU” I NA OPOZICIJU: Slabašni, Jovo Bakić je propali političar