Ekonomija

POSKUPLJENJE NAMIRNICA U HRVATSKOJ: Ubrzana inflacija u oktobru skočila na 4,9 odsto

JM

04. 11. 2026. u 13:49

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GODIŠNjA inflacija u Hrvatskoj za oktobar, prema preliminarnim podacima, porasla je sa septembarskih 4,7 odsto na 4,9 odsto, pokazao je danas objavljeni izveštaj Državnog zavoda za statistiku (DžS).

ПОСКУПЉЕЊЕ НАМИРНИЦА У ХРВАТСКОЈ: Убрзана инфлација у октобру скочила на 4,9 одсто

Profimedija

Cene energije porasle su za 20,5 odsto međugodišnje, u sektoru usluga za 7,5 odsto, hrane, pića i duvana za 0,2 odsto, dok su cene industrijskih neprehrambenih proizvoda osim energije pale za 1,1 odsto.

Na mesečnom nivou, potrošačke cene u Hrvatskoj su porasle za 0,7 odsto u odnosu na septembar.

Industrijski neprehrambeni proizvodi osim energije poskupeli su mesečno za 2,2 odsto, a energije za 1,2 odsto, dok su cene u sektoru usluga pale za 0,1 odsto, istim tempom kao cene hrane, pića i duvana.

Hrvatska inflacija za oktobar merena harmonizovanim indeksom potrošačkih cena (HICP) iznosi 4,4 odsto međugodišnje i 0,3 odsto međumesečno, navodi DžS na svojoj veb stranici.

Konačni podaci o hrvatskoj inflaciji za oktobar će biti objavljeni 16. novembra.

(Tanjug)

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