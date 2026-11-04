POSKUPLJENJE NAMIRNICA U HRVATSKOJ: Ubrzana inflacija u oktobru skočila na 4,9 odsto
GODIŠNjA inflacija u Hrvatskoj za oktobar, prema preliminarnim podacima, porasla je sa septembarskih 4,7 odsto na 4,9 odsto, pokazao je danas objavljeni izveštaj Državnog zavoda za statistiku (DžS).
Cene energije porasle su za 20,5 odsto međugodišnje, u sektoru usluga za 7,5 odsto, hrane, pića i duvana za 0,2 odsto, dok su cene industrijskih neprehrambenih proizvoda osim energije pale za 1,1 odsto.
Na mesečnom nivou, potrošačke cene u Hrvatskoj su porasle za 0,7 odsto u odnosu na septembar.
Industrijski neprehrambeni proizvodi osim energije poskupeli su mesečno za 2,2 odsto, a energije za 1,2 odsto, dok su cene u sektoru usluga pale za 0,1 odsto, istim tempom kao cene hrane, pića i duvana.
Hrvatska inflacija za oktobar merena harmonizovanim indeksom potrošačkih cena (HICP) iznosi 4,4 odsto međugodišnje i 0,3 odsto međumesečno, navodi DžS na svojoj veb stranici.
Konačni podaci o hrvatskoj inflaciji za oktobar će biti objavljeni 16. novembra.
(Tanjug)
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