Kakav šok u Valjevu! Evo kako je pukla nova bruka Partizana (VIDEO)

KO bi ovo očekivao!

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Partizan je primio gol na samom početku meča protiv Budućnosti iz Valjeva.

Bolje se snašla domaća ekipa na izuzetno lošem terenu usled obilnih padavina, te je uspela da iznenadi crno-bele u četvrtom minutu.

Loše je stajala odbrana Partizaana, okliznuo se Đurđević, lopta je stigla do usamljenog Cmiljanovića, koji je proigrao Aleksića, a on bez problema pogodio mrežu.

Videćemo da li će uspeti da se trgnu izabranici Aleksandra Stanojevića i izbegnu blamažu na startu Kupa Srbije.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.