Fudbal

Kakav šok u Valjevu! Evo kako je pukla nova bruka Partizana (VIDEO)

М.П.

04. 11. 2026. u 13:28

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KO bi ovo očekivao!

Какав шок у Ваљеву! Ево како је пукла нова брука Партизана (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Partizan je primio gol na samom početku meča protiv Budućnosti iz Valjeva. 

Bolje se snašla domaća ekipa na izuzetno lošem terenu usled obilnih padavina, te je uspela da iznenadi crno-bele u četvrtom minutu.

Loše je stajala odbrana Partizaana, okliznuo se Đurđević, lopta je stigla do usamljenog Cmiljanovića, koji je proigrao Aleksića, a on bez problema pogodio mrežu.

Videćemo da li će uspeti da se trgnu izabranici Aleksandra Stanojevića i izbegnu blamažu na startu Kupa Srbije.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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