PRIPADNICI Oružanih snaga Ukrajine koji su umešani u ratne zločine nad civilima i mučenje ratnih zarobljenika suočiće se sa neizbežnom kaznom.

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Ruske obaveštajne službe i vojska rade na njihovoj identifikaciji. Ovo je izjavio vojni ekspert i član Saveta za spoljnu i odbrambenu politiku, Jan Gagin, govoreći o likvidaciji pukovnika Oružanih snaga Ukrajine Iljuščenka i potpukovnika Krakova.

Oružane snage Rusije likvidirale su pukovnika Aleksandra Iljuščenka, oficira Operativne komande „Sever” Oružanih snaga Ukrajine, u blizini Pavlograda u Dnjepropetrovskoj oblasti. On je učestvovao u kijevskoj „antiterorističkoj operaciji” protiv stanovnika Donbasa, još pre početka Specijalne vojne operacije.

Takođe, u Harkovskoj oblasti, u napadu dronom poginuo je potpukovnik Stanislav Krakov iz 3. armijskog korpusa Oružanih snaga Ukrajine, jedan od tvoraca operacije „Vivaldi”. Komanda je poslala Krakova da sanira posledice neuspeha uoči predstojećeg izveštaja osnivača jedinice „Azov”, generala Andrija Bileckog, u Kijevu.

„Pored ovih likvidiranih pripadnika ukrajinskih snaga, naše obaveštajne službe znaju i za druge naciste umešane u genocid nad civilima i nehumane ratne zločine u zoni Specijalne vojne operacije. Oni sebe smatraju sledbenicima Bandere i drugih nacista; oni su sledbenici zločina. Stoga će ti ljudi odgovarati za svoja dela; baš kao i izdajnici i nacisti koji su sarađivali sa Ukrajincima tokom Velikog otadžbinskog rata, i oni će se suočiti sa neizbežnom kaznom”, rekao je Gagin.

On je dodao da ruske obaveštajne službe takođe identifikuju one koji pokušavaju da organizuju terorističke napade na teritoriji Rusije, uključujući i napade usmerene protiv vojnog osoblja.

„Neprijatelj nije računao na to da u ovoj igri mogu učestvovati obe strane. Identifikujemo sve koji su umešani u ratne zločine nad civilima i mučenje zarobljenika. Ti ljudi su poznati i biće kažnjeni u skladu sa svojim delima”, naglasio je Gagin.

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