PENZIJA MOŽE DA VAM PRIPADA I PRE PREDAJE ZAHTEVA! PIO otkrio rok od šest meseci koji ne smete da propustite

BUDUĆI penzioneri ne moraju da predaju zahtev za penziju baš na dan kada ispune zakonske uslove da bi im pravo bilo priznato od tog datuma.

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Budući penzioneri ne moraju da predaju zahtev za penziju baš na dan kada ispune zakonske uslove da bi im pravo bilo priznato od tog datuma. Fond PIO pojašnjava da je za to važno da zahtev podnesu u roku od šest meseci.

Ako propuste taj rok, penzija se priznaje najviše šest meseci unazad od dana podnošenja zahteva. Postoji i mogućnost da se dokumentacija pošalje elektronski, bez odlaska na šalter.

Ovo je posebno važno za građane koji zbog putovanja, porodičnih obaveza ili drugih razloga nisu u mogućnosti da odmah nakon ispunjenja uslova podnesu zahtev za penziju, piše Blic.

Kada počinje da važi pravo na penziju?

Prema objašnjenju Fonda PIO, pravo na starosnu i prevremenu starosnu penziju priznaje se od dana kada osiguranik ispuni zakonom propisane uslove, pod uslovom da zahtev podnese u roku od šest meseci od tog datuma.

To znači da datum predaje dokumentacije i datum od kojeg se priznaje pravo na penziju ne moraju biti isti.

Na primer, ako građanin ispuni uslove za penziju, ali zbog boravka u inostranstvu ne može odmah da ode u filijalu Fonda PIO, zahtev može da podnese po povratku, pod uslovom da ne prođe više od šest meseci od dana ispunjenja uslova.

Upravo takvu nedoumicu imao je čitalac iz Gornjeg Milanovca, koji je želeo da sazna da li će mu penzija pripadati od dana kada ispuni uslove ili tek od trenutka kada preda zahtev.

Šta ako zakasnite i zahtev predate nakon šest meseci?

Fond PIO upozorava da je važno voditi računa o propisanom roku.

Ukoliko se zahtev podnese nakon isteka šest meseci od dana ispunjenja uslova, pravo na penziju priznaje se najviše šest meseci unazad, računajući od dana podnošenja zahteva.

Drugim rečima, propuštanje roka može uticati na datum od kojeg će se priznati pravo na penziju, zbog čega budući penzioneri ne bi trebalo da odlažu podnošenje dokumentacije bez potrebe.

Zato je najvažnije zapamtiti: ako želite da vam se pravo prizna od dana kada ste ispunili zakonske uslove, zahtev treba da podnesete u roku od šest meseci.

Zahtev za penziju možete da predate i bez odlaska na šalter

Dobra vest za buduće penzionere jeste da lični odlazak u filijalu nije jedina mogućnost.

Zahtev se podnosi nadležnoj filijali, odnosno službi filijale Fonda PIO prema mestu prebivališta podnosioca, a dokumentacija se može dostaviti na tri načina:

Lično, odlaskom u nadležnu filijalu Fonda PIO.

Poštom, slanjem dokumentacije kao preporučene pošiljke.

Elektronski, preko portala e-Šalter Fonda PIO.

Ova mogućnost posebno može da znači građanima koji su na putovanju, žive daleko od filijale ili iz drugih razloga ne mogu lično da predaju dokumentaciju.

Kako se zahtev podnosi elektronski?

Za elektronsko podnošenje zahteva potrebno je posetiti zvanični sajt Fonda PIO i preuzeti odgovarajući obrazac.

Obrazac se zatim elektronski popunjava i prosleđuje nadležnoj organizacionoj jedinici, zajedno sa skeniranim dokumentima kojima se dokazuju ispunjenost uslova i ostale relevantne činjenice.

Nakon uspešnog podnošenja, korisnik dobija potvrdu koja sadrži datum i vreme predaje, kao i identifikacioni broj zahteva.

To je važno jer podnosilac na taj način ima potvrdu da je dokumentacija poslata.

Preko e-Šaltera možete da pratite i status svog zahteva

Elektronska usluga ne služi samo za predaju dokumentacije.

Preko iste aplikacije moguće je proveriti i u kojoj fazi se nalazi postupak odlučivanja o podnetom zahtevu.

Tako budući penzioneri mogu da prate tok postupka bez potrebe da svaki put odlaze u filijalu ili dodatno proveravaju informacije na šalteru.

Za sve koji planiraju odlazak u penziju najvažnije je da zapamte da datum podnošenja zahteva ne mora biti isti kao datum sticanja prava.

Ipak, rok od šest meseci je ključan ukoliko žele da im penzija bude priznata od dana kada su ispunili zakonske uslove.

(BizPortal)

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