Fudbal

Zvezda prvo trenirala u “kavezu”, a onda… (FOTO) (VIDEO)

М.М./В.М.

04. 11. 2026. u 13:56

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Fudbaleri Crvene zvezde odradili su poslednji trening pred utakmicu protiv Inter Eskaldesa, koja ih očekuje u četvrtak u okviru trećeg kola Lige konferencije.

Звезда прво тренирала у “кавезу”, а онда… (ФОТО) (ВИДЕО)

Foto: Mario Maric

Crveno-beli su završne pripreme za duel sa šampionom Andore obavili na stadionu „Rajko Mitić“, ali je trening imao dva dela i odvijao se na dve različite lokacije.

Prvi deo treninga ekipa je odradila na pomoćnom terenu, popularnom „kavezu“, gde su fudbaleri odradili onaj deo u kom kondicioni trener vodi glavnu reč.

Nakon toga, ekipa se preselila na glavni teren stadiona „Rajko Mitić“, gde je odrađen i drugi deo - onaj u kom je Albert Rijera dirigovao.

Igrači Inter Eskaladesa su nešto ranije osetili teren Marakane, o čemu smo već ranije pisali, zatim odradili i konferenciju, dok će Rijera pred novinare u 16.00 časova.

Foto: Foto: Mario Maric

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