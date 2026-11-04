Zvezda prvo trenirala u “kavezu”, a onda… (FOTO) (VIDEO)
Fudbaleri Crvene zvezde odradili su poslednji trening pred utakmicu protiv Inter Eskaldesa, koja ih očekuje u četvrtak u okviru trećeg kola Lige konferencije.
Crveno-beli su završne pripreme za duel sa šampionom Andore obavili na stadionu „Rajko Mitić“, ali je trening imao dva dela i odvijao se na dve različite lokacije.
Prvi deo treninga ekipa je odradila na pomoćnom terenu, popularnom „kavezu“, gde su fudbaleri odradili onaj deo u kom kondicioni trener vodi glavnu reč.
Nakon toga, ekipa se preselila na glavni teren stadiona „Rajko Mitić“, gde je odrađen i drugi deo - onaj u kom je Albert Rijera dirigovao.
Igrači Inter Eskaladesa su nešto ranije osetili teren Marakane, o čemu smo već ranije pisali, zatim odradili i konferenciju, dok će Rijera pred novinare u 16.00 časova.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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