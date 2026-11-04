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ZELENSKI PRIZNAO: Ozbiljna kriza u Kijevu, građani bez struje i vode

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04. 11. 2026. u 15:00

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PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski ukazao je na tešku situaciju sa snabdevanjem energijom i vodom u Kijevu, prenela je agencija RIA Novosti.

ЗЕЛЕНСКИ ПРИЗНАО: Озбиљна криза у Кијеву, грађани без струје и воде

AP Photo/Stefan Jeremiah

„Situacija u Kijevu je trenutno posebno teška: građani i preduzeća suočavaju se sa višečasovnim prekidima u snabdevanju strujom i vodom”, rekao je on.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je uveče 3. novembra izneo procenu stanja u energetskom sistemu grada. Naveo je da su udari Oružanih snaga Rusije oštetili objekte u okviru kijevskog regionalnog energetskog čvorišta.

Ranije je poslanik Vrhovne rade Aleksej Kučerenko izvestio o veoma teškoj situaciji sa vodosnabdevanjem u Kijevu.

Prema njegovim rečima, međutim, kritična situacija nije ograničena samo na ukrajinsku prestonicu, već je prisutna i u drugim ukrajinskim gradovima.

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