ZELENSKI PRIZNAO: Ozbiljna kriza u Kijevu, građani bez struje i vode
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski ukazao je na tešku situaciju sa snabdevanjem energijom i vodom u Kijevu, prenela je agencija RIA Novosti.
„Situacija u Kijevu je trenutno posebno teška: građani i preduzeća suočavaju se sa višečasovnim prekidima u snabdevanju strujom i vodom”, rekao je on.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je uveče 3. novembra izneo procenu stanja u energetskom sistemu grada. Naveo je da su udari Oružanih snaga Rusije oštetili objekte u okviru kijevskog regionalnog energetskog čvorišta.
Ranije je poslanik Vrhovne rade Aleksej Kučerenko izvestio o veoma teškoj situaciji sa vodosnabdevanjem u Kijevu.
Prema njegovim rečima, međutim, kritična situacija nije ograničena samo na ukrajinsku prestonicu, već je prisutna i u drugim ukrajinskim gradovima.
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