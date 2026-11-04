Politika

SAVET REM-A JEDNOGLASNO ODLUČIO: Izglasana zabrana za TV Informer od 7 dana

Novosti online

04. 11. 2026. u 13:57

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NA SEDNICI Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) doneta je odluka da se Informer televiziji zabrani emitovanje formata i srodnih programa u kom je povreda učinjena u trajanju od 7 dana.

САВЕТ РЕМ-А ЈЕДНОГЛАСНО ОДЛУЧИО: Изгласана забрана за ТВ Информер од 7 дана

Foto: Printscreen

Reč je o emisiji "Prve info" u kojoj je voditeljka Informera, u toku predizborne kampanje, iznela politički stav.

Predsednik Saveta REM-a Stevan Smederevac rekao je da će pravni tim REM-a doneti odluku na koje se sadržaje mera konkretno odnosi.

Glavni i odgovorni urednik TV Informer Dragan J. Vučićević žestoko je reagovao na ovu presudu.

- Ovo je preki sud, kaznena ekspedicija. Prva menja - zatamnjenje programa. Sram ih bilo, neka im služi na čast. Hoće da naprave atmosferu jednoumlja. Moramo protiv ovoga da se borimo. Pogledajte šta rade 10 dana posle pobede na izborima - rekao je Vučićević.

Podsetimo, Savet REM-a je na današnjoj redovnoj sednici izrekao dve mere zabrane za TV Prva - zabranu emitovanje "Vesti" na jedan dan i zabranu emitovanja Jutarnjeg programa u trajanju od pet dana.

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