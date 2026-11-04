Ruskinja, Ukrajinka i Beloruskinja zajedno u grupi na Završnom WTA turniru
Najbolja teniserka sveta Elena Ribakina iz Kazahstana igraće u Grupi 1 na Završnom WTA turniru u Indijan Velsu, a njena prva protivnica biće Čehinja Linda Noskova, određeno je danas žrebom.
Pored Ribakine i Noskove, koje će otvoriti turnir, u Grupi 1 nalaze se Koko Gof i Džesika Pegula.
U Grupi 2 su Arina Sabalenka, Mira Andrejeva, Elena Svitolina i Karolina Muhova.
Sabalenka će u prvom kolu igrati protiv Muhove, a drugi par biće Andrejeva i Svitolina.
Svaka teniserka će odigrati po tri meča, a najbolje dve iz grupe plasiraće se u polufinale.
Završni WTA turnir igraće se od 8. do 15. novembra, a zbog bezbednosnih razloga premešten je iz Saudijske Arabije u Indijan Vels.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Hitno se oglasio Rasim Ljajić zbog upada UKP-a u Partizan
04. 11. 2026. u 10:35
Zbog ovog snimka Nikole Jokića košarkaški svet je zapanjen (VIDEO)
04. 11. 2026. u 09:56 >> 09:57
Nezapamćen skandal u srpskom fudbalu: Šef stručnog štaba glavom udario sudiju (VIDEO)
04. 11. 2026. u 09:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Trener Denvera stao u odbranu Nikole Jokića: "On je jedan od najefikasnijih koji su igrali ovu igru...."
Denver je sinoć ponovo poražen, ovoga puta od Portlanda, a nakon meča svoje utiske izneo je trener Nagetsa Dejvid Adelman koji je kritikovao skok svoje ekipe i stao u odbranu svojih glavnih igrača, Mareja i pre svega Nikole Jokića.
03. 11. 2026. u 17:20
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
POTRES U SLOVAČKOJ: Fico izgubio većinu, poslanik PRELETEO u drugi tabor - vlada se klima, traže prevremene izbore
POVRATAK Romana Malatinca u parlament kao nezavisnog poslanika dodatno je oslabio Ficovu ionako krhku većinu.
03. 11. 2026. u 17:59 >> 18:12
Komentari (0)