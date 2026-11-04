Tenis

Ruskinja, Ukrajinka i Beloruskinja zajedno u grupi na Završnom WTA turniru

М.П.

04. 11. 2026. u 11:59

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Najbolja teniserka sveta Elena Ribakina iz Kazahstana igraće u Grupi 1 na Završnom WTA turniru u Indijan Velsu, a njena prva protivnica biće Čehinja Linda Noskova, određeno je danas žrebom.

Рускиња, Украјинка и Белорускиња заједно у групи на Завршном WТА турниру

Foto: Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

Pored Ribakine i Noskove, koje će otvoriti turnir, u Grupi 1 nalaze se Koko Gof i Džesika Pegula.

U Grupi 2 su Arina Sabalenka, Mira Andrejeva, Elena Svitolina i Karolina Muhova.

Sabalenka će u prvom kolu igrati protiv Muhove, a drugi par biće Andrejeva i Svitolina.

Svaka teniserka će odigrati po tri meča, a najbolje dve iz grupe plasiraće se u polufinale.

Završni WTA turnir igraće se od 8. do 15. novembra, a zbog bezbednosnih razloga premešten je iz Saudijske Arabije u Indijan Vels.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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