Ekonomija

IDEA Marketi nastavljaju redovno poslovanje uz podršku ključnih dobavljača

Промо

04. 11. 2026. u 12:47

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MENADžMENT kompanije IDEA MARKETI održao je sastanak sa predstavnicima dobavljača, čije učešće čini više od 50% ukupnog prometa kompanije, sa ciljem razmatranja aktuelnih okolnosti na tržištu i definisanja zajedničkih aktivnosti usmerenih na očuvanje stabilnosti poslovanja.

IDEA Маркети настављају редовно пословање уз подршку кључних добављача

FOTO: Promo

Saopštenje za javnost prenosimo u celosti:

"Tokom sastanka potvrđena je puna podrška ključnih dobavljača kompaniji IDEA MARKETI, kao i njihova spremnost da doprinesu očuvanju kontinuiteta snabdevanja maloprodajne mreže i redovnoj dostupnosti proizvoda našim potrošačima.

IDEA MARKETI, kao kompanija koja zapošljava više od 6.500 ljudi, svoju odgovornost vidi ne samo u očuvanju stabilnog poslovanja, već i u sigurnosti radnih mesta, zaštiti interesa zaposlenih i njihovih porodica, kao i u očuvanju poverenja potrošača i poslovnih partnera.

Uz podršku svojih dobavljača, menadžment kompanije preduzima sve neophodne aktivnosti usmerene na očuvanje finansijske stabilnosti, kontinuiteta poslovanja i redovnog snabdevanja svih maloprodajnih objekata.

Zahvaljujemo se našim dobavljačima na iskazanoj podršci, poverenju, solidarnosti i odgovornom partnerskom odnosu. Istovremeno, pozivamo sve učesnike na tržištu da u aktuelnim okolnostima postupaju odgovorno i konstruktivno, imajući u vidu zajednički interes očuvanja stabilnosti tržišta i nesmetanog snabdevanja građana.

Našim potrošačima poručujemo da ostajemo posvećeni njihovim svakodnevnim potrebama i da su očuvanje redovnog snabdevanja i dostupnosti proizvoda u našim prodavnicama među našim najvažnijim prioritetima.

Verujemo da se kroz otvoren dijalog, međusobno razumevanje i konstruktivnu saradnju svih relevantnih učesnika, uz odgovarajuću institucionalnu podršku, mogu pronaći održiva rešenja koja će doprineti očuvanju stabilnosti poslovanja kompanije IDEA MARKETI, zaštiti interesa njenih zaposlenih, poslovnih partnera i potrošača, ali i stabilnosti šireg lanca snabdevanja i domaće privrede.

Naš prioritet ostaje nepromenjen – da budemo pouzdan partner našim potrošačima, zaposlenima i dobavljačima, da očuvamo kontinuitet poslovanja i nastavimo da odgovorno doprinosimo stabilnosti tržišta i privrede Srbije.

IDEA MARKETI I PARTNERI

ATLANTIC BRANDS DOO, AWT INTERNATIONAL DOO, CARNEX DOO, CENTROSINERGIJA DOO, COCA-COLA HBC SRBIJA DOO, DIJAMANT DOO, DRENIK ND DOO, FRIKOM DOO, HENKEL SRBIJA DOO, IMLEK AD, JAFFA DOO, KNJAZ MILOŠ AD, KONCERN BAMBI AD, MD INTERNATIONAL, NECTAR DOO, NELT CO DOO, SOMBOLED DOO, SUNOKO DOO I VELETABAK DOO."

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

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