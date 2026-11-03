Intesa Invest demantuje netačne navode u vezi sa informacijama o fondovima Cash Dinar i Cash Euro

POVODOM netačnih navoda koji su se pojavili u pojedinim medijima i na društvenim mrežama da ulagači u fondove Intesa Invest Cash Dinar i Intesa Invest Cash Euro „neće imati dobit od svojih uloga, jer je deo njihovog novca bio uložen u Alta banku“, društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest obaveštava javnost da su po nalogu Komisije za hartije od vrednosti svi investicioni fondovi na tržištu koji su imali sredstva u ALTA banci izvršili potpunu ispravku vrednosti samo izloženih sredstava, do zvaničnog utvrđivanja stanja imovine banke.

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Kod fondova Intesa Invest ova korekcija odnosi se isključivo na deo sredstava plasiran u vidu oročenih depozita kod ALTA banke, koji je bio ograničen i iznosio je 0,84% i 1,17% imovine kod dva fonda Intesa Invest – višestruko ispod zakonskog ograničenja od 20%. Navedeni minimalni deo sredstava opredeljen je za ovaj vid ulaganja u cilju diversifikacije, a isključivo na osnovu raspoloživih finansijskih izveštaja.

Računovodstvena korekcija dovela je do jednokratne promene vrednosti investicione jedinice ovih fondova koji zadržavaju sva potraživanja prema ALTA banci u punom iznosu. Uključujući i ovaj jednokratni negativni efekat, investitori su ostvarili neto prinos fonda Intesa Invest Cash Dinar od 3,27%, a Intesa Invest Cash Euro od 1,27% u poslednjih godinu dana, dok se očekuje da se nastavkom redovnog poslovanja Intesa Invest ovaj negativni efekat neutrališe u kratkom periodu.

Intesa Invest će u ime fondova preduzeti sve potrebne korake radi zaštite interesa investitora i prijaviti potraživanja u predstojećem postupku. Svaki iznos koji bude naplaćen biće uključen u imovinu fondova i pozitivno će se odraziti na vrednost investicione jedinice. Ostali fondovi pod upravljanjem Intesa Invest nisu imali izloženost prema ALTA banci.

Fondovi Intesa Invest posluju redovno i imaju visok nivo likvidnosti, a izdavanje i otkup investicionih jedinica odvijaju se nesmetano, po ceni na dan podnošenja zahteva. Isplata se po pravilu vrši već narednog radnog dana, u okviru zakonskog roka od najviše pet radnih dana. Poslovanje fondova uređeno je zakonom i pod nadzorom je Komisije za hartije od vrednosti, a ulaganja su raspoređena na više banaka i instrumenata, u skladu sa zakonskim ograničenjima.

Intesa Invest je jedan od vodećih učesnika na domaćem tržištu investicionih fondova, sa imovinom pod upravljanjem od oko milijardu evra i više od 53.000 klijenata. Društvo posluje kao deo Banca Intesa, najveće banke na domaćem tržištu po ključnim pokazateljima poslovanja, sa snažnom kapitalnom i likvidnosnom pozicijom, stabilnom depozitnom bazom i podrškom međunarodne grupacije Intesa Sanpaolo. Banka raspolaže ukupnim kapitalom od 138 milijardi dinara, uz pokazatelj adekvatnosti kapitala od 19,25%, dok neto dobit iznosi 23,768 miliona dinara. Poslovanje banke ni na koji nije ugroženo aktuelnim događajima, a svi regulatorni i interni pokazatelji potvrđuju njenu visoku otpornost i stabilnost.

Sve nove informacije u vezi sa radom Intesa Invest fondova biće objavljivane na sajtu www.intesainvest.rs, a za dodatna pitanja klijenti se mogu obratiti putem adrese info@intesainvest.rs ili u ekspoziturama Banca Intesa.

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