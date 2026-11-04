Nvora pred Olimpijakos: "Kodi mi je kao brat, ali na terenu nema prijateljstva"

Crvenu zvezdu očekuje teško gostovanje Olimpijakosu u Pireju, a Džordan Nvora veruje da će njegov tim morati da odigra veoma disciplinovano kako bi stigao do novog evroligaškog trijumfa. Američki košarkaš posebno se raduje susretu sa Kodijem Miler-Mekintajerom, sa kojim je ostao u bliskim odnosima, ali poručuje da prijateljstvo neće imati značaj tokom 40 minuta borbe na parketu.

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Izabranici trenera Ibona Navara nastavljaju napornu seriju utakmica, a u Grčku odlaze sa učinkom od šest pobeda i tri poraza. Pred crveno-belima je ozbiljan ispit, pošto ih čeka jedan od najkvalitetnijih sastava Evrolige, koji i pored problema sa povredama poseduje veliki broj odličnih pojedinaca.

Nvora je pred put u Pirej govorio o predstojećem susretu sa bivšim saigračem, ističući da između njih nema nikakvih nesuglasica.

- Čujemo se s vremena na vreme, ali nismo mnogo pričali o ovoj utakmici. Verovatno ćemo se čuti večeras ili sutra, pre nego što izađemo na teren. Odlično se slažemo, on mi je kao brat. Međutim, kada počne utakmica, narednih 40 minuta sve će biti drugačije. Tada ćemo biti protivnici i svako će se boriti za svoju ekipu - poručio je košarkaš Zvezde.

Osvrnuo se i na mogućnost verbalnih duela i provokacija između njega i Miler-Mekintajera, ali smatra da za tim nema potrebe, s obzirom na to koliko se dobro poznaju.

- Ne verujem da će između nas dvojice biti takvih situacija. Sigurno je da će na utakmici biti određenih varnica između pojedinih igrača, ali Kodi i ja se dobro poznajemo i nema razloga da se međusobno provociramo - objasnio je Nvora.

Ipak, svestan je da utakmice ovakvog značaja često donose veliku borbenost i tenziju, pa očekuje zanimljiv duel na obe strane.

- Verujem da će biti zanimljivih situacija između timova. Teško je unapred reći ko bi mogao da bude u centru pažnje, jer će mnogo toga zavisiti od dešavanja na terenu. Ostaje nam da sačekamo početak utakmice - dodao je Amerikanac.

Nvora u dosadašnjem delu Evrolige pruža zapažene partije i sa prosekom od 14,7 poena po utakmici trenutno je najefikasniji igrač Crvene zvezde.

Pred crveno-belima je i izuzetno zahtevan period, s obzirom na to da će u narednih osam kola Evrolige čak sedam puta gostovati. Jedina utakmica koju će u tom nizu odigrati pred svojim navijačima biće duel sa Virtusom iz Bolonje.

Uprkos napornom rasporedu, Nvora smatra da ekipa ne sme da odstupi od principa koji su joj doneli dobre rezultate. Posebno je naglasio značaj igre u odbrani i dominacije u skoku, dok u napadu crveno-beli još uvek traže dodatnu stabilnost.

- Moramo da nastavimo u istom pravcu, ali i da dodatno podižemo nivo igre u odbrani. U napadu još radimo na tome da pronađemo pravi ritam, dok će čvrstina u defanzivi i kontrola skoka biti veoma važni. Olimpijakos ima sjajan tim i njihov kvalitet ne zavisi od toga koji igrači neće biti na raspolaganju. Imaju MVP igrača, Kodija, Vorda i još mnogo kvalitetnih košarkaša. Njihov roster je zaista veoma širok - zaključio je Nvora.

Zvezdu tako u Pireju očekuje težak zadatak, a jasno je da će za pozitivan rezultat biti neophodni maksimalna koncentracija, čvrsta odbrana i dobra timska igra.

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