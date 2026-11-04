VUČIĆ: RTS - sramota Srbije, za naše pare (VIDEO)

LIDER opozicije Aleksandar Vučić oglasio se danas na svom zvaničnom profilu na društvenoj mreži Instagram povodom izveštavanja RTS-a nakon pobede Studentske liste na izborima. RTS - sramota Srbije. Za naše pare, poručio je Vučić.

Foto: Printscreen / X / avucic

- Narode, posebno mladi ljudi, pogledajte jedan kratki kurs iz ne, demokratije, ne principa, već kako laž može da funkcioniše - započeo je Aleksandar Vučić svoje obraćanje.

- Ovo je, kao što vidite, Radio-televizija Srbije, naslovna strana sajta. Vidite ovde, sve vrvi. Vida Petrović Škero protiv mene, oko pomilovanja. Nema baš pojma tačno šta priča, ali nije ni bitno. Od sinoć emisija... Vidite, sva trojica, tri na nula, mogli su i voditeljku da stave, pošto je bilo 4 na nula, njihovi stavovi. Oko studentske liste, apologetski tekstovi, oko svega. To je naslovna strana. Pogledajte, u vestima sve isto samo malo gore - osvrnuo se na dosadašnje izveštavanje na sajtu RTS-a.

- Obratite pažnju, nigde nema našeg odgovora. Nigde nema ni onoga što smo mi pričali. I džabe vam 103, 104 poslanika, jer vi ne smete da postojite. O svemu mogu da pričaju, ali drugačije mišljenje ne sme da se čuje. Ko ima drugačije mišljenje, tim gore po njega - nastavio je Vučić.

- I zanimljivo je da ovde ima i vest o Ponošu da je podneo ostavku na mesto stranke koja u koaliciji nije dobila 10.000 glasova. Ali oni koji su dobili 1.750.000 glasova, njih nema. Imaju i niški studenti nešto da kažu o pomilovanjima. Onaj koji je govorio o tome i onaj koji je to uradio, ne može da dobije prostor - dodaje Vučić.

- I opet studentska lista: "Pomilovanje ne služi kao sredstvo političke osvete i ličnih obračuna". Pa naravno da ne. Ja sam pustio 25, 26 posto pomilovanja i abolicije koji su počinili najteža dela, a pripadaju studentskoj listi - napominje u svom oglašavanju.

- Ima i De Makron razgovarao sa Srdanovićem. Naravno nigde nema da sam razgovarao sa Netanjahuom, Mirzijojevim... Što bi to bilo važno. Samo sam opozicija. Dotle je došao RTS. Do najniže grane u svojoj istoriji. Ali, neće to dugo trajati. Biće borba neprestana - zaključio je ovim Aleksandar Vučić obraćanje na svom Instagram profilu.

U videu ispod možete pogledati video u kom se Aleksandar Vučić obratio javnosti.

BONUS VIDEO:

BRNABIĆ ISPRED REM-a: Nenormalno je da gasite medije