KONFERENCIJA ZA MEDIJE STUDENTSKE LISTE: Stavovi i zahtevi povodom stanja u bankarstvu, EPS-u i sektoru nafte i gasa (VIDEO)

U PROSTORU Miljenko Dereta u Beogradu održana je konferencija za medije studentske liste "Studenti pobeđuju".

Foto: Printsrkin Jutjub Studenti u blokadi

Dejan Radivojević govorio o nafti, gasu i NIS-u

- U sadašnjem institucionalnom položaju, neposredni put za produženje postojeće mere jeste nova odluka Vlade u tehničkom mandatu, u okviru zakonskih ovlašćenja.

Koraci koji slede, kako bi se problem dugoročno rešio su: Narodna skupština – izmena Zakona o akcizama i definisanje dugoročnijeg zakonskog rešenja, narodni poslanici – pokretanje rasprave o fiskalnoj politici i uticaju akciza na građane i privredu., privreda i građani – inicijative preko Privredne komore Srbije, udruženja prevoznika, poljoprivrednih organizacija i drugih relevantnih udruženja, do tada je potrebno utvrditi ko je inicirao prethodno produženje, na osnovu kojih analiza i fiskalnih procena, kao i da li su razmatrani dugoročniji modeli.

Zatim, trogodišnji gasni aranžman Srbije sa Rusijom istekao je krajem maja 2025. godine. Nakon toga snabdevanje je nastavljeno kroz kratkoročna produženja, odnosno anekse ugovora - rekao je i dodao:

- Poslednji aranžman, produžen 30. septembra 2026, važi do 31. decembra 2026. godine, pod dotadašnjim uslovima. Ovakav način ugovaranja kratkoročnih produženja ne obezbeđuje dovoljno predvidljivosti za državu, privredu i energetski sistem.

Kazao je i da Srbija mora da razvija alternativne pravce i izvore snabdevanja.

- Samo neke od mogućih alternativa su: Azerbejdžan za nastavak i povećanje nabavki gasa preko Južnog gasnog koridora i interkonekcije sa Bugarskom, LNG terminal Aleksandropoljis u Grčkoj za korišćenje raspoloživih kapaciteta za nabavku i transport tečnog prirodnog gasa, Mađarska, za nabavku gasa preko mađarskog transportnog sistema, uz proveru stvarnog porekla gasa, Rumunija, priprema za korišćenje buduće proizvodnje iz nalazišta Neptun Dip u Crnom moru i razvoj interkonekcije sa Srbijom, Severna Makedonija i Grčka za razvoj dodatnih interkonekcija i pristupa alternativnim izvorima gasa. Važno je razlikovati kapacitet transportnog sistema od stvarno ugovorenih i raspoloživih količina gasa. Svaki alternativni pravac mora se analizirati kroz cenu, raspoloživost, transportne kapacitete i pouzdanost isporuke - kaže Radivojević.

Prema njegoim navodima važno je razlikovati kapacitet transportnog sistema od stvarno ugovorenih i raspoloživih količina gasa. Svaki alternativni pravac mora se analizirati kroz cenu, raspoloživost, transportne kapacitete i pouzdanost isporuke.

- Američki OFAC je 30. oktobra 2026. produžio odobrenja koja se odnose na tri različite aktivnosti: NIS – nastavak poslovanja, prerade nafte, uvoza sirove nafte, održavanja i finansijskih transakcija, MOL – nastavak pregovora o kupovini većinskog ruskog udela u NIS-u, JANAF – nastavak transporta sirove nafte za potrebe Rafinerije Pančevo... Ova odobrenja ne predstavljaju ukidanje sankcija. NIS i dalje zavisi od odluka američkih institucija, a trajno rešavanje problema povezano je sa promenom vlasničke strukture i odobrenjem predložene transakcije - kazao je on.

Stevan Cvetićanin pričao o stanju energetike

- Danas se obraćamo javnosti sa pozicije političkog aktera koji je spreman da u narednom periodu preuzme punu odgovornost za upravljanje državom. Smatramo svojom apsolutnom dužnošću da otvorimo pitanja od suštinskog javnog značaja i zatražimo potpuno, hitno i transparentno preispitivanje poslovanja Elektroprivrede Srbije.

Ovo nisu politička, već životna pitanja od neposrednog značaja za svakog čoveka u ovoj zemlji.

Pre svega, neophodno je osvrnuti se na stanje elektroenergetskog sistema. Činjenica je da je naš energetski sistem u velikoj meri zastareo i da se značajno oslanja na termoelektrane kao osnovni izvor proizvodnje električne energije, dok hidroelektrane predstavljaju važan deo ukupnog proizvodnog kapaciteta. Period niskog vodostaja reka dodatno je ograničavao proizvodnju hidroelektrana, što je još jednom ukazalo na ranjivost sistema i nedostatak adekvatne energetske strategije.

Pored toga, dotrajalost opreme, nedovoljno ulaganje u održavanje i izostanak blagovremenih remonta dovode u pitanje pouzdanost proizvodnih kapaciteta. Kao primer izdvaja se termoelektrana Kostolac bloka A2 koji nije u funkciji i TENT B2 čiji se kapitalni remont već dve godine odlaže i radi smanjenim kapacitetom.

Zato postavljamo sasvim legitimno pitanje: u kakvom su stanju elektrane u Srbiji i zašto se neophodna sredstva ne ulažu prvenstveno u održavanje i modernizaciju postojećih energetskih kapaciteta? Da li je moguće da se u trenutku kada se suočavamo sa ozbiljnim izazovima u energetskom sektoru prioritet daje projektima poput nacionalnog stadiona, dok nam značajni proizvodni kapaciteti ostaju van funkcije? - rekao je Cvetićanin.

Emir Zildžović govorio o bankarskom sektoru

- Po pitanju stabilnosti finansijskog sistema postoje zakoniti načini da se spreči dalje izazivanje nestabilnosti i apelujemo da se oni preduzmu kako bi se očuvala finansijska stabilnost u ovom momentu:

Pojačano praćenje likvidnosti svih banaka koje posluju u Srbiji, spremnost Narodne banke Srbije da obezbedi instrumente likvidnosti (novčana sredstva) svim bankama koje solventno i kvalitetno posluju, kako bi se očuvala stabilnost zdravog dela bankarskog sistema, preduzimanje privremenih mera u bankama za koje se utvrdi da postoji namera da se dovedu u nelikvidnu poziciju, brza reakcija nadležnih organa i tužilaštva, kako bi se utvrdila individualna odgovornost za zloupotrebe, korupciju i manjak nadzora., blagovremeno obaveštavanje javnosti o preduzetim radnjama u cilju očuvanja finansijske stabilnosti.

Po pitanju Alta banke: Problemi Alta banke zahtevaju detaljnu istragu višegodišnjeg poslovanja. Banka je u junu 2026. prijavila NBS adekvatnost kapitala od 17,92%, znatno iznad zakonskog minimuma. Neophodno je utvrditi kako je došlo do pogoršanja finansijskog stanja, da li su finansijski izveštaji verno prikazivali rizike i da li je NBS pravovremeno reagovala, imovina Alta grupe mora biti predmet provere. Zahtevamo ispitivanje svih većih kredita povezanim licima, datih garancija i mogućnosti naplate potraživanja ili povraćaja nezakonito prenetih sredstava, kako bi se maksimalno zaštitili deponenti i poverioci, mora se utvrditi ko je odlučivao o novcu javnih preduzeća. Posebno zahtevamo objašnjenje odluke da se naplata računa Elektroprivrede Srbije od jula 2025. prebaci na Alta banku, kao i uslova pod kojima su EPS i druga javna preduzeća poslovala sa Alta grupom, odgovornost mora biti individualna i potpuna. Zahtevamo nezavisnu analizu kreditnog portfelja i objavljivanje hronologije nadzornih mera NBS, kako bi se razdvojila odgovornost vlasnika, menadžmenta i regulatora. Ukoliko se utvrde krivična dela, odgovorni moraju biti procesuirani, uz kazne koje za najteže oblike pojedinih zloupotreba dostižu od 10 do 12 godina zatvora, danas ponavljamo poziv za sve domaće i međunarodne banke koje posluju u Srbiji, kao i njihove matične institucije, da pojačaju nadzor i kontrolu prekograničnih finansijskih transakcija i potencijalnih odliva kapitala iz zemlje - naveo je između ostalog.