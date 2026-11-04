UŽIVO BUDUĆNOST (V) - PARTIZAN! Petarda crno-belih i prolaz u osminu finala Kupa (VIDEO)

Klub iz Humske posle 24 godine gostuje u Valjevu.

FOTO: FK Partizan

BUDUĆNOST (V) - PARTIZAN 1:5 (1:0)

Grad: Valjevo

Stadion: SRC "Krušik"

Kapacitet: 4.000

Strelci: Aleksić u 4. minutu - Že u 52, Zubairu u 53, Kojzek u 57, Mitrović u 66, Čumić u 90. minutu.

Sudija: Andrija Stojanović

Žuti kartoni: Jović, Pajović, Aleksić, Cmiljanović (Budućnost), trener Stanojević, Samson, Lekić (Partizan).

BUDUĆNOST (V): Milinković – Obućina, Jović, Pajović, Cmiljanović – Pavić, Otašević – Tušanović, Sofronić, Martinović – Aleksić.

Trener: Igor Stojaković

PARTIZAN: Krunić – Đurđević (od 46. Samson), Lima, Mitrović, Milovanović – Baba (od 69. Alilović), Zeković (od 46. Že) – Zubairu (od 77. Lekić), Kostić (od 46. Čumić), Vukotić – Kojzek.

Trener: Aleksandar Stanojević

Fudbaleri Partizana kreću u operaciju osvajanja Kupa Srbije. Crno-bele je žreb spojio sa ekipom Budućnosti Krušik, članom Srpske lige - Zapad, pa sa ulogom velikog favorita ulaze u ovaj duel i namerom da obezbede prolaz u osminu finala.

TOK UTAKMICE

DRUGO POLUVREME

90+1. minut - Kraj utakmice u Valjevu.

90. minut - Nikola Čumić postavlja konačan rezultat - 5:1 i overava prolaz Partizana u osminu finala Kupa Srbije.

87. minut - Dobar pokušaj Budućnosti, probao je Otašević sa distance, lopta je prohujala pored stative.

80. minut - Preagresivan je sada bio Lekić, dobio je žuti karton, ali i podršku od klupe i trenera Stanojevića zbog zalaganja.

77. minut - Vreme je i da Zubairu odmori, na terenu je Marko Lekić.

75. minut - Zapretili su sada domaći posle kornera, bila je gužva u kaznenom prostoru, ali uspeo je na kraju Partizan da se odbrani.

69. minut - Četvrta izmena kod crno-belih, šansu je dobio mladi Zoran Alilović umesto Babe.

66. minut - Evo gola i za Stefana Mitrovića. Idealan centaršut Milana Vukotića sa desne strane, sjajno je skočio iskusni štoper i glavom sa peterca savladao Milinkovića.

57. minut - Samo pet minuta je bilo dovoljno crno-belima da postignu tri gola. Sada se i Kojzek upisao u listu strelaca. Opet akcija po levoj strani i još jedna asistencija Milovanovića, a mladi Slovenac šutirao je sa oko 12 metara.

53. minut - Evo potpunog preokreta, Zubairu je strelac - 1:2. Samo što su gosti krenuli sa centra, usledila je akcija po levoj strani, Milovanović je poslao loptu u šesnaesterac, a Afrikanac se prikrao čuvaru iza leđa i pogodio.

52. minut - Stiže Partizan do izjednačenja, Že je strelac. Vukotić je sa desne strane centrirao, Mitrović je šutirao glavom, golman Milinković odbranio, ali se lopta odbila do Brazilca, koji se dobro snašao.

51. minut - Odmah je Že uneo živost u igru Partizana. Iznudio je prekršaj u opasnoj zoni.

46. minut - Odmah trostruka izmena u Partizanu. Izašli su Đurđević, Zeković i Kostić, na terenu su Samson, Čumić i Že.

PRVO POLUVREME

45+2. minut - Loš korner za goste, nakon čega je sudija Stojanović označio kraj prvog dela.

45+1. minut - Stativa za Partizan, nestvarno šta sada Vukotić nije iskoristio. Posle centaršuta Đurđevića s desnog boka, odlično se crnogorski reprezentativac oslobodio čuvara, ostao potpuno sam i sa desetak metara pogodio okvir gola.

45. minut - Dobro je sada Kostić pronašao Kojzeka, ali Jović mu je ušao u sjajan blok.

43. minut - Probao je sada Sofronić sa distance da iznenadi Krunića, bio je neprecizan.

39. minut - Prošao je Zubairu po desnoj strani, probao je Kojzek petom da iznenadi čuvara mreže, ništa od izjednačenja.

35. minut - Obrukao se sada Milan Vukotić. Dobio je povratni pas na desetak metara, bio je potpuno sam, ali je promašio ceo okvir gola.

33. minut - Period dominacije crno-belih. Vukotić je izveo prekid sa desne strane, Đurđević je glavom prebacio loptu na drugu stativu, ali je Zubairu zakasnio, a pritom je bio i u ofsajdu.

27. minut - Mogla je Budućnost sada da duplira prednost. Otašević je prošao po desnoj strani, oštro centrirao, ali je potpuno usamljeni Pavić zakasnio sa uklizavanjem na drugoj stativi.

23. minut - Šta je sada promašio Kojzek, zicer. Centrirao je Đurđević sa desne strane, sam je bio mladi napadač na ivici peterca, ali je grudima poslao loptu pored stative.

21. minut - Novi korner za Partizan i ponovo je bilo bezopasno po golmana Milinkovića.

18. minut - Uspeo je Kojzek glavom da zatrese mrežu posle centaršuta Lime, ali pogodak je poništen i nikome nije jasno zbog čega. U ovoj fazi Kupa nema VAR tehnologije.

17. minut - Ovo je bio opasan napad gostiju po desnoj strani, Zubairu je uputio oštru loptu u kazneni, ali nije bilo nikoga na petercu.

11. minut - Oprobao je Kojzek šut sa distance, ali lopta je otišla daleko iznad prečke.

6. minut - Kojzek je bio u prodoru, odbrana domaćih je dobro reagovala. Beograđani su dobili korner, ali ništa od toga. Usledila je kontra Budućnosti, ovog puta bez opasnosti po Krunića.

4. minut - Odmah šok za Partizan, vodi Budućnost. Smušeno su delovali crno-beli, okliznuo se Đurđević, lopta se nekako odbila do Aleksića, koji je uspeo da je prosledi u mrežu za veliku radost domaćih navijača.

1. minut - Utakmica u Valjevu je počela, prvi napad imaju gosti.

PRE UTAKMICE

12.53 Ukoliko Partizan danas preskoči Budućnost Krušik, biće mu to treća uzastopna pobeda pod komandom novog-starog trenera. Prethodno su u Superligi savladani Radnički u Nišu (3:2) i Zemun u Humskoj (3:0). Ove sezone, računajući sva takmičenja, "parni valjak" je to uspeo da uradi samo letos, kada je dva puta dobijena Una Štrasen u kvalifikacijama za Ligu konferencije (4:0, 1:0), a između i Mačva u domaćem prvenstvu (3:1).

12.42 Svestan je i šef struke crno-belih Aleksandar Stanojević (53) da ne sme da bude opuštanja protiv trećeligaša:

- Utakmica u kojoj nema popravnog i svima je jasno šta to znači. Zato moramo da uđemo u meč sa velikom energijom. Svesni smo da su iznenađenja u Kupu česta, zbog toga smo ozbiljno prišli ovom duelu. Naši analitičari su bili u Valjevu, gledali njihovu prvenstvenu utakmicu. Maksimalni respekt prema njima, analizirali smo ih i spremni smo za sve moguće opcije. Znamo i njihovog trenera Stojakovića, kako mu ekipe igraju, kakvu je karijeru imao... Sve su to korisne informacije za nas.

FOTO: FK Partizan

12.34 Moraće "parni valjak" ozbiljno da uđe u ovu utakmicu, kako mu se ne bi ponovilo ono što se desilo minule sezone. Tada ih je na startu Kupa eliminisao tadašnji prvoligaš Mačva, koja je u Šapcu slavila sa 2:0. Pritom, Partizan je u prošlosti znao da kiksne protiv Radničkog iz Sremske Mitrovice, Timoka, BSK Batajnice...

Arrived and ready! ⚽️ https://t.co/qv4HcuRE27 — FK Partizan (@FKPartizanBG) November 4, 2026

12.26 Poslednji put su crno-beli u Valjevu gostovali 17. avgusta 2002. godine, u okviru drugog kola domaćeg prvenstva. Na stadionu "Pećina", pred oko 5.000 gledalaca, Beograđani su slavili protiv Radničkog iz Obrenovca sa 2:0, golovima Zvonimira Vukića i Danka Lazovića.

⏳ POSLE 24 GODINE, PARTIZAN PONOVO U VALjEVU! ⚫️⚪️ Poslednji put crno-beli su u Valjevu gostovali 17. avgusta 2002. godine, u okviru 2. kola prvenstva, u sezoni 2002/03. Na stadionu Pećina, pred oko 5.000 gledalaca, Partizan je odneo pobedu protiv Radničkog iz Obrenovca. Strelci za crno-bele bili su Vukić, koji je u 32. minutu pogodio sa bele tačke i Lazović, koji je u 40. minutu postavio konačan rezultat. STARTNA POSTAVA PARTIZANA: Radaković, Savić, Jeremić (Mišković), Duljaj, Bajić, Trobok, S. Ilić, Ivić, Lazović (Čakar), Vukić, Iliev (Delibašić). Dve decenije i četiri godine kasnije, Partizan se vraća u Valjevo! Sutra je na programu novi susret, ovog puta protiv Budućnosti Krušik, u okviru 1/16 finala Mozzart Bet Kupa Srbije. Vidimo se! 🏁 — FK Partizan (@FKPartizanBG) November 3, 2026

12.17 Na klupi za rezerve ostali su: Milošević, Milić, Petrović, Samson, Aleksić, Alilović, Miladinović, Čumić, Že, Lekić. U protokolu nema krilnog ofanzivca Dembe Seka, koji je povređen, odmaraju kapiten Nikola Simić i levi bek Mario Jurčević, dok je Čaka Traore i dalje u procesu rehabilitacije.

Startnih XI koji će danas istrčati na teren stadiona “Krušik” u Valjevu ⚫️⚪️ Na klupi za rezervne igrače su: Milošević, Milić, Petrović, Nwulu, Aleksić, Alilović, Miladinović, Čumić, Jeh, Lekić https://t.co/4UExzmZUQC — FK Partizan (@FKPartizanBG) November 4, 2026

12.09 Najavio je Aleksandar Stanojević da će morati da odmori neke igrače i da će kombinovan sastav poslati na teren, što je i uradio. Ovo je startna postava: Krunić – Đurđević, Lima, Mitrović, Milovanović – Baba, Zeković – Zubairu, Kostić, Vukotić – Kojzek.

Vreme je za novih 90 minuta borbe! Vidimo se u Valjevu. ⚽️ FK Budućnost Krušik - FK Partizan 🕐 13:00 🏟️ Stadion “Krušik” https://t.co/Yfcc83yXds — FK Partizan (@FKPartizanBG) November 4, 2026

12.00 Dobar dan i dobro došli na lajv-prenos meča Budućnost Krušik - Partizan u šesnaestini finala Kupa Srbije.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.