Fudbaler Intera odusevljen Marakanom: Svi mi imamo san da igramo na ovakvom mestu
Fudbaleri Inter Eskaldesa stigli su u Beograd na megdan Crvenoj zvezdi u okviru Lige konferencije, a u taboru ekipe iz Andore vlada veliko uzbuđenje, ali i ogromna želja za dokazivanjem na jednom od najvrelijih evropskih terena.
Na zvaničnoj konferenciji za medije pred utakmicu na stadionu „Rajko Mitić“, prvotimac gostiju Fajsal Šuaib jasno je poručio da njegov tim u srpsku prestonicu nije doputovao sa belom zastavom, niti samo u turističku posetu.
– I ja i cela ekipa ovoj utakmici pristupamo sa ogromnom željom i velikim uzbuđenjem. Želimo da pokušamo da uradimo najbolje moguće za naš klub i za sve ljude koji nas podržavaju. Pristupamo meču maksimalno motivisani i sa željom da izađemo na teren i damo sve od sebe – počeo je Šuaib.
Na pitanje novinara kako lično doživljava predstojeći susret i da li je već vizualizovao ambijent i igranje na zdanju kakva je beogradska „Marakana“, fudbaler Inter Eskaldesa nije krio oduševljenje:
– Iskreno, osećaj je neverovatan, izuzetno je uzbudljivo. Ovo je jedan od prelepih stadiona, sa ogromnim kapacitetom. Na kraju krajeva, svi mi imamo taj san i želju da igramo na ovakvim zdanjima, pred ovakvim navijačima i u ovakvoj atmosferi. Biće to prelepa utakmica. Sutra ćemo uživati u tom ambijentu, ali bez obzira na sve, izaći ćemo sa najvećom mogućom energijom i željom da odigramo najbolje što možemo – istakao je fudbaler.
Iako svestan uloge autsajdera i vatrene podrške koju Zvezda ima sa tribina, Šuaib podvlači da se gosti neće predati bez borbe:
– Znamo da nas čeka fantastična utakmica na ogromnom stadionu pred bučnom publikom. Međutim, nismo ovde došli samo da bismo se takmičili i uživali u ambijentu, već gledamo napred i želimo da se borimo kako bismo izvukli najbolji mogući rezultat za nas – zaključio je Šuaib.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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