Fudbal

Fudbaler Intera odusevljen Marakanom: Svi mi imamo san da igramo na ovakvom mestu

В.М.

04. 11. 2026. u 13:02

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Fudbaleri Inter Eskaldesa stigli su u Beograd na megdan Crvenoj zvezdi u okviru Lige konferencije, a u taboru ekipe iz Andore vlada veliko uzbuđenje, ali i ogromna želja za dokazivanjem na jednom od najvrelijih evropskih terena.

Фудбалер Интера одусевљен Мараканом: Сви ми имамо сан да играмо на оваквом месту

Foto: Mario Maric

Na zvaničnoj konferenciji za medije pred utakmicu na stadionu „Rajko Mitić“, prvotimac gostiju Fajsal Šuaib jasno je poručio da njegov tim u srpsku prestonicu nije doputovao sa belom zastavom, niti samo u turističku posetu.

I ja i cela ekipa ovoj utakmici pristupamo sa ogromnom željom i velikim uzbuđenjem. Želimo da pokušamo da uradimo najbolje moguće za naš klub i za sve ljude koji nas podržavaju. Pristupamo meču maksimalno motivisani i sa željom da izađemo na teren i damo sve od sebe – počeo je Šuaib.

Na pitanje novinara kako lično doživljava predstojeći susret i da li je već vizualizovao ambijent i igranje na zdanju kakva je beogradska „Marakana“, fudbaler Inter Eskaldesa nije krio oduševljenje:

Iskreno, osećaj je neverovatan, izuzetno je uzbudljivo. Ovo je jedan od prelepih stadiona, sa ogromnim kapacitetom. Na kraju krajeva, svi mi imamo taj san i želju da igramo na ovakvim zdanjima, pred ovakvim navijačima i u ovakvoj atmosferi. Biće to prelepa utakmica. Sutra ćemo uživati u tom ambijentu, ali bez obzira na sve, izaći ćemo sa najvećom mogućom energijom i željom da odigramo najbolje što možemo – istakao je fudbaler.

Iako svestan uloge autsajdera i vatrene podrške koju Zvezda ima sa tribina, Šuaib podvlači da se gosti neće predati bez borbe:

Znamo da nas čeka fantastična utakmica na ogromnom stadionu pred bučnom publikom. Međutim, nismo ovde došli samo da bismo se takmičili i uživali u ambijentu, već gledamo napred i želimo da se borimo kako bismo izvukli najbolji mogući rezultat za nas – zaključio je Šuaib.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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