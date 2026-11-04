Politika

VUČIĆ: Ono što se zbiva u Srbiji je vaninstitucionalno divljanje onih koji su pobedili na izborima (VIDEO)

JM

04. 11. 2026. u 13:18

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NOSILAC izborne liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić oglasio se danas na svom Instagram nalogu i poručio da ono što se zbiva u Srbiji je vaninstitucionalno divljanje onih koji su pobedili na izborima.

ВУЧИЋ: Оно што се збива у Србији је ванинституционално дивљање оних који су победили на изборима (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Mi smo dragi prijatelji, bili jedini koji smo upozoravali na to što se zbiva u Srbiji u poslednjih deset dana - započeo je Vučić.

- I da se ne lažemo, reč je o vaninstitucionalnom divljanju onih koji su pobedili na izborima, jer nikakvu odgovornost nisu u stanju da preuzmu na sebe - dodao je on. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

 - Tobože, pod plaštom neinstitucionalnog delovanja pokušavaju da sakriju ne samo svoju nemoć već da sakriju sve ono što žele da urade, a da, tobože, okrive nekog drugog - zaključuje Vučić. 

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