VUČIĆ: Ono što se zbiva u Srbiji je vaninstitucionalno divljanje onih koji su pobedili na izborima (VIDEO)

NOSILAC izborne liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić oglasio se danas na svom Instagram nalogu i poručio da ono što se zbiva u Srbiji je vaninstitucionalno divljanje onih koji su pobedili na izborima.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Mi smo dragi prijatelji, bili jedini koji smo upozoravali na to što se zbiva u Srbiji u poslednjih deset dana - započeo je Vučić.

- I da se ne lažemo, reč je o vaninstitucionalnom divljanju onih koji su pobedili na izborima, jer nikakvu odgovornost nisu u stanju da preuzmu na sebe - dodao je on.

- Tobože, pod plaštom neinstitucionalnog delovanja pokušavaju da sakriju ne samo svoju nemoć već da sakriju sve ono što žele da urade, a da, tobože, okrive nekog drugog - zaključuje Vučić.