Nema straha od prvaka Evrope - Navaro: Čeka nas pakao u Pireju, ali...

Crveno-beli gostuju u petak Olimpijakosu.

FOTO: N. Skenderija

Košarkaši Crvene zvezde, posle serije utakmica na domaćem terenu, sada moraju da se suoče sa paklenim raspored u Evroligi. Beograđane prvi u nizu teških izazova očekuje u petak veče, kada će gostovati bratskom klubu Olimpijakosu (20.15, Arena premijum 1), koji je u dosadašnjem delu sezone doživeo samo dva poraza, uz sedam trijumfa.

S druge strane, crveno-beli su na učinku 6-3, zauzimaju treću poziciju na tabeli, a trener Ibon Navaro (50) tvrdi da su njegovi izabranici spremni da se suprotstave aktuelnom prvaku Evrope.

- Nije pitanje da li sam ja spreman za ovaj novembar, nego da li smo spremni kao tim. Situacija je takva da smo imali mnogo utakmica kod kuće u prvih mesec i po dana, pa sada moramo da se suočimo sa ovim rasporedom. Zasad smo pobedili dva od tri meča u gostima, ali čekaju nas veoma jaki protivnici, što će biti ozbiljan izazov za nas - naglasio je Navaro, pa nastavio:

- Pre svega, protiv Olimpijakosa moramo da izađemo na terenu sa mnogo poštovanja, jer igramo protiv aktuelnog šampiona. Imaju izvanrednu hemiju, jaki su ekipno i individualno, a bez obzira na probleme koje ima, uvek nađe način da pobeđuje. Drugo, to je najbolji skakački tim u Evroligi, tim sa najviše poena iz drugih šansi i sa najboljim procentom šuta za dva. Moramo da budemo maksimalno fokusirani svih 40 minuta.

Prvu evroligašku utakmicu u novembru košarkaši Crvene zvezde Meridianbet igraju u Grčkoj protiv Olimpijakosa, čime započinju niz teških gostovanja u ovom mesecu. Nik Vajler-Beb pred ovaj duel ističe značaj čvrste igre, kontrole skoka i koncentracije u odbrani 🔴⚪️ #kkcz #WeAreTheTeam — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 4, 2026

Španac smatra da Zvezda ima još prostora za napredak i da će to biti neophodno kako bi se zadržao korak za vodećim klubovima.

- Možemo mnogo toga da unapredimo i to ćemo i morati da uradimo ako hoćemo da imamo šansu da dobijemo neke mečeve koji nam slede. Radimo na kontroli defanzivnog skoka koja će biti presudna na duelu sa Olimpijakosom. što se tiče igračkog kadra, svi su spremni osim Stefana Miljenovića - poručio je Navaro.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.