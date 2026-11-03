BRZI ŠTAPIĆI SA SUSAMOM: Idealni za svaku priliku

Ako volite jednostavna domaća peciva koja se pripremaju od nekoliko osnovnih sastojaka, ovi štapići sa susamom pravi su izbor! Spolja su lepo zapečeni i hrskavi, a iznutra mekani i mirisni.

FOTO: Novosti

Sastojci:

500 gr mekog sira

15 kašika brašna

3 jajeta

1 kašičica soli

1 kesica praška za pecivo

100 gr susama

malo ulja za prženje

Priprema:

U dubljoj posudi sjedinite sir, jaja, so i prašak za pecivo.

Dodajte polovinu susama, a zatim postepeno dodajte brašno i zamesite mekano testo. Brašno dodajte postepeno. Po potrebi dodajte još malo brašna, ali vodite računa da testo ostane mekano. Radnu površinu blago pobrašnite, pa testo razvucite oklagijom u pravougaoni oblik. Preko razvučenog testa rasporedite preostali susam i lagano ga utisnite rukama kako bi se dobro zalepio. Testo isecite na trake željene širine.

U dubljem tiganju zagrejte ulje, pa štapiće pržite sa obe strane dok ne dobiju lepu zlatnožutu boju. Gotove štapiće izvadite na papirni ubrus kako bi se ocedio višak ulja.

Prijatno!

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.