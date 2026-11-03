BRZI ŠTAPIĆI SA SUSAMOM: Idealni za svaku priliku
Ako volite jednostavna domaća peciva koja se pripremaju od nekoliko osnovnih sastojaka, ovi štapići sa susamom pravi su izbor! Spolja su lepo zapečeni i hrskavi, a iznutra mekani i mirisni.
Sastojci:
- 500 gr mekog sira
- 15 kašika brašna
- 3 jajeta
- 1 kašičica soli
- 1 kesica praška za pecivo
- 100 gr susama
- malo ulja za prženje
Priprema:
U dubljoj posudi sjedinite sir, jaja, so i prašak za pecivo.
Dodajte polovinu susama, a zatim postepeno dodajte brašno i zamesite mekano testo. Brašno dodajte postepeno. Po potrebi dodajte još malo brašna, ali vodite računa da testo ostane mekano. Radnu površinu blago pobrašnite, pa testo razvucite oklagijom u pravougaoni oblik. Preko razvučenog testa rasporedite preostali susam i lagano ga utisnite rukama kako bi se dobro zalepio. Testo isecite na trake željene širine.
U dubljem tiganju zagrejte ulje, pa štapiće pržite sa obe strane dok ne dobiju lepu zlatnožutu boju. Gotove štapiće izvadite na papirni ubrus kako bi se ocedio višak ulja.
Prijatno!
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
KREMASTI RIŽOTO NA MILANSKI NAČIN: Isprobajte i uživajte
01. 11. 2026. u 08:00
ČOKO SMOKI ŠTANGLICE: Hrskave, čokoladne i neodoljive
30. 10. 2026. u 12:00
DOMAĆA PILEĆA SUPA SA REZANCIMA: Topla i mirisna za hladne dane
29. 10. 2026. u 07:00
SPANAĆ SA BELIM PASULjEM: Zdrav, ukusan i hranljiv obrok!
28. 10. 2026. u 16:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Komentari (0)