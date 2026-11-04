Minut ćutanja na Marakani zbog tragične smrti fudbalera

Omladinci Crvene zvezde i Brava odali su počast španskom fudbaleru Jesúsu de Miguelu, koji je preminuo u 30. godini života nakon teškog sudara na fudbalskoj utakmici između Tenerifa i Andore.

Foto: Mario Maric

Pre početka utakmice omladinske Lige šampiona između Crvene zvezde i Brava održan je minut ćutanja u znak sećanja na španskog fudbalera Jesúsa de Miguela.

Napadač CD Tenerifea preminuo je nakon sudara sa golmanom Andorre Jesúsom Owonom. Tokom utakmice golman ga je kolenom udario u predelu grudi, nakon čega je De Miguel doživeo srčani zastoj. Iako je reanimiran i prevezen u bolnicu, lekari nisu uspeli da mu spasu život.

Imao je samo 30 godina.

Fudbalski svet oprostio se od mladog igrača, a minut ćutanja na meču Zvezde i Brava bio je još jedan znak poštovanja prema preminulom fudbaleru.

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