MAĐARSKA ŠEFICA DIPLOMATIJE O NIS-U: Do ovog datuma se rešava sudbina Naftne industrije Srbije

MAĐARSKA ministarka spoljnih poslova, Anita Orban, izjavila je da ta zemlja očekuje dogovor o preuzimanju ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 11. decembra i da sve strane žele da završe pregovore o NIS-u do isteka roka.

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- Prema mojim informacijama, postoji snažna namera svih strana - srpske, ruske, mađarske, da se ova transakcija završi do 11. decembra - rekla je mađarska ministarka u jednom intervjuu.

Orban je kazala i da bi kupovina ruskog udela u NIS-u mogla da ojača poziciju MOL-a prema Janafu, kao i da Mađarska želi da postane regionalno energetsko čvorište.

Prema njenim rečima, Budimpešta traži alternativu za ruske energente jer privremeno izuzeće od američkih sankcija koje omogućava kupovinu od "Lukoila" i "Rosnjefta" ističe 21. novembra.

- EU je postavila jasan rok za postepeno ukidanje ruskog prirodnog gasa na jesen 2027. godine - rekla je Orban, odgovarajući na pitanje da li mađarska vlada očekuje da će pristup ruskom prirodnom gasu ostati alternativa.

Na pitanje šta se dešava sa ruskom sirovom naftom pošto su SAD odobrile Mađarskoj izuzeće od sankcija do 21. novembra koje bi joj omogućile da uvede kaznene carine zemljama koje uvoze rusku sirovu naftu, Orban je rekla da se to odnosi na sirovu naftu kupljenu od naftnih kompanija "Lukoil" i "Rosnjeft".

- MOL već radi na stvaranju uslova za tehnološku konverziju svoje rafinerije kako bi potencijalno mogao da dobija sirovu naftu koja nije ruska, iz drugih izvora na jugu, preko JANAF-a - dodala je Orban.

Kako je istakla, Mađarska je veoma ozbiljan investitor na Zapadnom Balkanu, a na čelu je MOL, koji je važan strateški igrač.

Foto: N. Skenderija

- Akvizicija MOL-a u Srbiji, kupovina ruskog dela NIS-a takođe bi mogla da pomogne Mađarskoj u pregovorima sa JANAF-om, budući da se rafinerija u Pančevu snabdeva preko ovog naftovoda u Hrvatskoj - navela je Orban.

Na konstataciju da postoji još jedan rok i da je Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD (OFAC) odobrila izuzeće do 11. decembra za pregovore sa sankcionisanim Gaspromom o kupovini udela ruske kompanije u srpskoj kompaniji NIS i na pitanje koja strana "drži loptu", Orban je rekla da ne može da komentariše tekuće poslovne pregovore, ali da postoji snažna namera svih strana da se ta transakcija završi do 11. decembra.

U januaru je Savet EU odobrio uredbu kojom se postepeno ukida uvoz ruskog tečnog prirodnog gasa (TPG) i gasa iz gasovoda.

Zabrana uvoza TPG-a po kratkoročnim ugovorima stupila je na snagu 25. aprila, po dugoročnim ugovorima 1. januara 2027. godine, a po gasu iz cevovoda 17. juna 2026. godine, odnosno 1. novembra 2027. godine.

Rusija je više puta ocenila da je Zapad napravio ozbiljnu grešku i da je odbijanjem kupovine energetskih resursa od Moskve zapao u novu, veću zavisnost, uzrokovanu višim cenama.

(Tanjug)

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