VUČIĆ O VRAĆANJU AVIONA KOJI JE KRENUO ZA MOSKVU: Gubitak ogromnog novca i ugleda, ko će to da plati?

NOSILAC izborne liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da je vraćanje aviona koji je krenuo u Moskvu, a u kojem su bili Aleksandar Vulin, Nenad Popović i Dušan Bajatović, bilo po nalogu nekoga ko je želeo da se dodvori Studentskoj listi ili po direktnom nalogu Studentske liste.

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Govreći o navodima da su oni hteli da beže tim avionom, istakao je da niko ne beži redovnom linijom, te da ne postoji osoba u tom avionu koja nije prepoznala njih trojicu.

Rekao je da bi slučaj bio smešan da nije tragičan zbog gubitka ogromnog novca, ugleda i reputacije.

- Negde na ulazu, nekoliko minuta je nedostajalo da se otvori vazdušni prostor Rusije. Oni uzmu i kažu: 'Vratite avion.' I to kaže jedan potrčko koji je želeo da se dodvori Studentskoj listi ili po direktnom nalogu Studentske liste, jer se oni igraju sa tim vraćaju avione, ne vraćaju avione - rekao je Vučić.

Upitao je ko će da plati svu štetu koja je nastala.

- Ko će to da plati? Tu šteta, kada sve uračunate, nije manja od milion evra. Ko će to da plati? A o reputacionom riziku, o gubitku ugleda, o svemu drugom, da i ne govorim. O maltretiranju ljudi, da i ne govorim. Je l' to vlast kakvu hoćemo? Ili ne, ne, to će se kao promeniti. Neće se promeniti - naglasio je on.

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Vučić je rekao da ako oni koji su pobedili na izborima nisu u stanju da svojom ličnom borbom, odgovornošću, zalaganjem uspostave javni red i mir, da će sutra biti jednako teško, kao i da vrsta progona govori samo o njima, a ne o onima koji su progonjeni.

- Ako imate negde nešto, onda to uradite, ali nemojte da izmišljate, nemojte da se bavite time, već se bavite onim što ćete da napravite. Jer i danas koristite tu Er Srbiju koju sam ja zajedno sa saradnicima pravio. Od propalog Jata uspeli smo da napravimo najuspešniju regionalnu kompaniju. Nemojte da je uništavate. Nemojte da je razarate zato što ništa ne znate. Mi smo obezbedili linije i za Njujork, i za Čikago, i za Toronto. Mi smo obezbedili linije i za Peking, i za Gvandžo, i za Šanghaj, i za mnoga druga mesta - naveo je on.

Vučić je poručio Studentskoj listi da se potrude da ne pogube sve odjedanput, jer nisu u stanju da time rukovode i da ne diraju ono što je funkcionisalo dobro.

(Tanjug)