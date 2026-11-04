Ekonomija

MALI: Ako budžet ne bude usvojen do 20. decembra, moguće privremeno finansiranje (VIDEO)

Танјуг

04. 11. 2026. u 11:31

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MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je danas da bi ukoliko ne bude usvojen Zakon o budžet za narednu godinu u predviđenom roku, do 20 decembra, moglo da se uvede privremeno finansiranje.

МАЛИ: Ако буџет не буде усвојен до 20. децембра, могуће привремено финансирање (ВИДЕО)

Foto: Printsrkin Kurir TV

- Zakon je veoma jasan - ukoliko se ne usvoji budžet za narednu godinu do 20. decembra ove godine, onda ide odluka o privremenom finansiranju. Za privremeno finansiranje donosi se dluka na tri meseca i može dva puta po tri meseca - rekao je Mali za Tanjug.

Kako je naveo, pravilo je da ni prihodi ni rashodi ne mogu da budu veći od četvrtine rashoda i prihoda iz tekuće godine.

- Tako da, tehnika je u pitanju, a da li i kada će Srbija imati novi budžet za narednu godinu, to je pitanje ipak za one koji dolaze. Ukoliko ne formiraju vladu, ukoliko se budžet za narednu godinu ne donese do 20. decembra, dakle, ići ćemo sa odlukom o privremenom finansiranju, pa čekamo njih, čekamo njihovu vladu i čekamo, na kraju krajeva, i predlog njihovog budžeta za 2027. godinu - rekao je Mali.

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