VAŠINGTON ima različite poluge pritiska na Ukrajinu ako Kijev pokuša da poremeti sporazum SAD i Rusije o dizel gorivu, izjavio je danas ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik.

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On je za "Izvestiju" rekao da bi, kao odgovor na takav pokušaj Kijeva, američki predsednik Donald Tramp mogao da ograniči prenos obaveštajnih podataka Kijevu.

- SAD pružaju obaveštajne podatke; niko to ne krije, i stoga se značajan deo udara, uključujući i one usmerene na energetski sektor Rusije, izvodi korišćenjem koordinata koje pružaju američki sateliti ili obaveštajne agencije. Stoga, nepružanje ove vrste podataka moglo bi veoma značajno, i veoma brzo, da omete sposobnost Kijeva da izvodi takve udare. Evropske obaveštajne agencije nisu u stanju da u potpunosti zamene ovu funkcionalnost američkih - naveo je ruski diplomata.

Na taj način je Mirošnik odgovorio na pitanje kako bi Tramp mogao da reaguje ako ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odluči da poremeti sporazum o dizelu između Rusije i Sjedinjenih Država. Istovremeno, naglasio je da mogući koraci Vašingtona nisu ograničeni samo na obaveštajnu sferu.

- Ovde je u igri čitav niz drugih faktora. To uključuje isporuku oružja, ugovaranje i uticaj na finansiranje ovih projekata. Drugim rečima, Amerikanci imaju i skrivene i otvorene poluge koje mogu značajno uticati na poziciju Ukrajine“, zaključio je Mirošnik.

Tramp je izjavio u utorak da Sjedinjene Države nastavljaju da dele obaveštajne podatke sa Ukrajinom. Međutim, kako je CNN preneo u ponedeljak, Pentagon i Stejt department SAD upozorili su Kijev tokom vikenda na spremnost Vašingtona da prestane sa deljenjem obaveštajnih podataka, ukazuje agencija RIA Novosti.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je kasnije potvrdio da zapadni partneri Ukrajine nisu pružili Kijevu obaveštajne podatke o lansiranju rakete u utorak uveče.

Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je u petak telefonom sa svojim američkim kolegom Donaldom Trampom, koji je potom izjavio da je tokom razgovora postignut dogovor o isporuci dizel goriva iz Rusije.

Izjavio je i da su Sjedinjene Države veoma zadovoljne što dobijaju rusko dizel gorivo i da im je ono potrebno.

Tramp je ranije izrazio nezadovoljstvo nespremnošću Zelenskog da pregovara o miru i okonča napade na ruske rafinerije nafte, rekavši da je Ukrajini potreban novi lider.

(Tanjug)