VUČIĆ DAO REČ U ŠAPCU: Produžićemo brzu saobraćajnicu do Zvornika

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je na velikom skupu u Šapcu.

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"Da vam je neko pre 10 godina rekao da ćete imati auto-put do Beograda i brzu saobraćajnicu do Loznice, ne biste verovali, a mi ćemo da je produžimo do Zvornika. Hoćemo da ovde budu u studentski centri. Hoću da zajednički napravimo najbolje turističke centre, teško je u Evropi pronaći ovakav kraj. Sledeće godine ćemo po proceni MMF biti najbrže rastuća ekonomija. Ništa ne bismo mogli bez vašeg truda i energije", kazao je on.