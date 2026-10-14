Ekonomija

VUČIĆ DAO REČ U ŠAPCU: Produžićemo brzu saobraćajnicu do Zvornika

Novosti online

14. 10. 2026. u 18:18

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PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je na velikom skupu u Šapcu.

ВУЧИЋ ДАО РЕЧ У ШАПЦУ: Продужићемо брзу саобраћајницу до Зворника

Foto: printskrin TV Informer

"Da vam je neko pre 10 godina rekao da ćete imati auto-put do Beograda i brzu saobraćajnicu do Loznice, ne biste verovali, a mi ćemo da je produžimo do Zvornika. Hoćemo da ovde budu u studentski centri. Hoću da zajednički napravimo najbolje turističke centre, teško je u Evropi pronaći ovakav kraj. Sledeće godine ćemo po proceni MMF biti najbrže rastuća ekonomija. Ništa ne bismo mogli bez vašeg truda i energije", kazao je on.

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PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina
Svet

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PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina

KRISTA Pajk preživela je dve doze leka kojim je Tenesi pokušao da je pogubi. Kad je neko iz zatvora pozvao hitnu pomoć, nije imao šifru potrebnu za ulazak vozila bez policijske pratnje. Zatvorski nadzorni centar isprva je rekao da nije uputio poziv, a zatim je potvrdio da je reč o stvarnoj hitnoj situaciji. Vozila su do zgrade u kojoj je bila Pajkova stigla 34 minuta nakon prvog poziva.

13. 10. 2026. u 11:04

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PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina

PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina