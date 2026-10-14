SKRIVENI TROŠKOVI OTPUŠTANJA: Zašto se firmama više isplati prekvalifikacija?

U VREME ekonomskih neizvesnosti, mnogim menadžerima se otpuštanje radnika čini kao najbrže i najefikasnije rešenje za smanjenje troškova. Međutim, sve veći broj istraživanja i praksi uspešnih kompanija pokazuje potpuno suprotnu sliku: strategija "otpusti pa ponovo zaposli" zapravo predstavlja finansijsku crnu rupu za organizacije.

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Umesto brze uštede, masovna otpuštanja često pokreću lančanu reakciju skrivenih troškova koji dugoročno štete poslovanju, dok se ulaganje u interne resurse i prekvalifikaciju pokazalo kao daleko isplativija i održivija opcija.

Anatomija skrivenih troškova: Koliko zapravo košta otpuštanje?

Kada kompanija donese odluku o smanjenju broja zaposlenih, fokus je obično na uštedama kroz plate. Ipak, stvarna cena otkaza krije se u nizu naknadnih troškova koji se retko nalaze u prvobitnim kalkulacijama:

Otpremnine i administrativni troškovi: Isplata otpremnina, pravni troškovi i angažovanje agencija za poravnanja ili restrukturiranje mogu u startu progutati značajan deo planiranog budžeta.

Isplata otpremnina, pravni troškovi i angažovanje agencija za poravnanja ili restrukturiranje mogu u startu progutati značajan deo planiranog budžeta. Pad produktivnosti i moral tima: Atmosfera nesigurnosti koja vlada nakon otkaza drastično narušava motivaciju preostalih radnika. Strah od novih rezova često dovodi do takozvanog "tihog napuštanja posla" i opšteg pada efikasnosti.

Atmosfera nesigurnosti koja vlada nakon otkaza drastično narušava motivaciju preostalih radnika. Strah od novih rezova često dovodi do takozvanog "tihog napuštanja posla" i opšteg pada efikasnosti. Gubitak institucionalnog znanja: Odlaskom zaposlenih gube se godine stečenog iskustva, specifičnog znanja o procesima, klijentima i internoj kulturi, što se ne može nadoknaditi preko noći.

Odlaskom zaposlenih gube se godine stečenog iskustva, specifičnog znanja o procesima, klijentima i internoj kulturi, što se ne može nadoknaditi preko noći. Troškovi nove regrutacije i obuke: Pronalazak adekvatne zamene zahteva vreme, oglašavanje i troškove selekcije. Kada novi radnik konačno počne da radi, potrebno je mesece ulagati u njegovu obuku kako bi dostigao nivo produktivnosti prethodnika.

Prekvalifikacija kao pametnija alternativa

Umesto da se radnici otpuštaju usled promena na tržištu ili uvođenja novih tehnologija, sve veći broj naprednih kompanija se okreće modelu unutrašnje mobilnosti i prekvalifikacije.

Interni premeštaj radnika na nova radna mesta unutar iste kompanije donosi višestruke prednosti:

Očuvanje korporativne kulture: Ljudi koji već poznaju sistem i vrednosti kompanije brže se prilagođavaju novim ulogama.

Ljudi koji već poznaju sistem i vrednosti kompanije brže se prilagođavaju novim ulogama. Brži povraćaj investicije: Obuka postojećeg radnika za nove veštine često traje kraće i košta manje od celog ciklusa spoljne regrutacije i uvođenja u posao potpuno nove osobe.

Obuka postojećeg radnika za nove veštine često traje kraće i košta manje od celog ciklusa spoljne regrutacije i uvođenja u posao potpuno nove osobe. Gradnja lojalnosti: Zaposleni koji vide da kompanija ulaže u njihovu budućnost i pruža im priliku za rast pokazuju znatno viši nivo posvećenosti i angažovanja.

Zašto menadžeri i dalje biraju otkaze kao prvu opciju?

I pored jasnih ekonomskih pokazatelja u korist prekvalifikacije, mnogi lideri i dalje posežu za otkazima iz nekoliko ključnih razloga:

Pritisak kratkoročnih finansijskih izveštaja: Finansijski rezultati se često mere na kvartalnom nivou, a rezanje troškova rada donosi trenutni efekat na papiru, dok se dugoročni gubici ne vide odmah.

Finansijski rezultati se često mere na kvartalnom nivou, a rezanje troškova rada donosi trenutni efekat na papiru, dok se dugoročni gubici ne vide odmah. Inercija i tradicionalni "top-down" model upravljanja: Otpuštanje je lakše za sprovođenje u administrativnom smislu nego osmišljavanje složenih programa interne edukacije i mapiranja veština.

Otpuštanje je lakše za sprovođenje u administrativnom smislu nego osmišljavanje složenih programa interne edukacije i mapiranja veština. Nedostatak strateškog planiranja radne snage: Mnoge kompanije ne prate aktivno koje će im veštine biti potrebne u budućnosti, već reaguju tek kada kriza pokuca na vrata.

Održivo poslovanje u 2026. godini zahteva promenu svesti - od posmatranja radnika kao potrošne robe do njihovog tretiranja kao najvrednijeg kapitala koji se razvija. Kompanije koje shvate da je prekvalifikacija jeftinija, a ljudi otporniji kada im se pruži šansa, biće lideri na tržištu.