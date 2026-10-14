TROŠKOVI I DOBIT: Kada je vreme da se obustavi berba u voćarstvu i povrtarstvu?

U SAVREMENOJ poljoprivredi uspešan proizvodni ciklus se ne završava samo uspešnom setvom, zaštitom i zrenjem plodova. Ključni trenutak od kojeg zavise ukupan godišnji uspeh i zarada jeste procena kada je trenutak da se berba zvanično obustavi.

Foto: Milena Stojadinovic / Alamy / Profimedia

Svaka dodatna berba donosi nove, značajne troškove, a precizna ekonomska analiza predstavlja jedinu sigurnu zaštitu od stvaranja ozbiljnih gubitaka.

Zašto je prag rentabilnosti ključna odluka?

Kako sezona odmiče, prinosi opadaju, kvalitet plodova se menja, a tržišna cena često varira. U kasnim fazama berbe, troškovi radne snage ostaju isti ili čak rastu zbog manje količine ubranog voća ili povrća po radniku.

Ako prihod od ubranih plodova ne pokriva troškove angažovanja radnika, goriva, transporta i pakovanja, svaki naredni dan rada donosi direktan finansijski minus. Zato je izračunavanje praga rentabilnosti alat koji poljoprivrednicima omogućava da na vreme podvuku crtu i prekinu berbu pre nego što uđu u zonu gubitka.

Šta obuhvata detaljna računovodstvena evidencija?

Da bi ekonomska analiza imala smisla, neophodno je voditi preciznu evidenciju svih ulaganja od pripreme zemljišta do samog kraja sezone. Glavni troškovi se dele na:

Investicije u početak proizvodnje: Nabavna cena semena ili sadnica, mineralna i organska đubriva, preparati za hemijsku i biološku zaštitu bilja.

Nabavna cena semena ili sadnica, mineralna i organska đubriva, preparati za hemijsku i biološku zaštitu bilja. Energenti i mehanizacija: Troškovi goriva, maziva, kao i amortizacije mašina koje se koriste tokom obrade, navodnjavanja i transporta.

Troškovi goriva, maziva, kao i amortizacije mašina koje se koriste tokom obrade, navodnjavanja i transporta. Radna snaga za berbu: Najveći trošak u finalnoj fazi, koji uključuje dnevnice ili plaćanje po učinku (po kilogramu ili sanduku ubranog ploda).

Najveći trošak u finalnoj fazi, koji uključuje dnevnice ili plaćanje po učinku (po kilogramu ili sanduku ubranog ploda). Logistika i pakovanje: Ambalaža, etikete, paletiranje i prevoz do otkupnih mesta ili tržišta.

Kako izračunati tačku pokrića investicija?

Izračunavanje praga rentabilnosti daje odgovor na pitanje: „Koliko kilograma plodova prve klase moramo da uberemo i prodamo da bismo pokrili ukupne uložene troškove?“

Primer iz prakse: Ukoliko su ukupni troškovi proizvodnje određene kulture na jednom hektaru iznosili 500.000 dinara, a trenutna otkupna cena prve klase iznosi 100 dinara po kilogramu, proizvođač mora da ostvari prinos od najmanje 5.000 kilograma prve klase samo da bi vratio uloženo.

Sve što se ubere preko ove količine predstavlja čistu dobit, dok se u situaciji kada kvalitet opadne toliko da se plodovi plasiraju po nižoj ceni (ili u drugu klasu) prag rentabilnosti značajno pomera naviše, što zahteva hitno preispitivanje isplativosti daljeg rada.

Vođenje detaljne knjigovodstvene evidencije i praćenje tržišnih kretanja nisu administrativni teret, već osnova održivog poslovanja. Umesto oslanjanja na intuiciju, precizna računica o troškovima po hektaru pomaže poljoprivrednicima da donesu racionalnu odluku - kada je vreme za završetak berbe i čuvanje resursa za narednu sezonu.