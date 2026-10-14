VUČIĆEV PLAN ZA ISTOK SRBIJE - ŠEST STUBOVA RAZVOJA: Posao za mlade, industrija, saobraćaj, energetika, turizam, poljoprivreda

INDUSTRIJA, energetika, saobraćaj, turizam, poljoprivreda, ekologija i ulaganje u ljude i zdravstvo čine osnovu plana razvoja istočne Srbije koji je Aleksandar Vučić predstavio na skupu u Zaječaru.

Foto: Tanjug/RADE PRELIĆ (STF)

Među najavljenim projektima su nove fabrike, subvencije za zapošljavanje mladih, razvoj putne i železničke infrastrukture, podrška prehrambenoj industriji i velika ulaganja u bolnice i domove zdravlja.

Na skupu liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, održanom u hali sportova „Timok“ u Zaječaru, Vučić je predstavio prioritete za naredni period i pravce u kojima bi trebalo da se razvija istočni deo zemlje.

Kako je naveo, poseban plan za istok Srbije osmišljen je kroz šest stubova, sa ciljem da se ojačaju privreda i infrastruktura, otvore nova radna mesta i stvore bolji uslovi za život građana. Poseban akcenat stavljen je na mlade, kojima bi trebalo omogućiti da prvi posao pronađu u svom kraju, ali i na podršku poljoprivrednicima i privrednicima.

1. Industrija, rudarstvo i metalurgija: Nove fabrike i "Prva plata istoka“

Prvi stub razvoja odnosi se na industriju, rudarstvo i metalurgiju. Vučić je poručio da rudarska proizvodnja mora da bude usklađena sa visokim standardima zaštite životne sredine, uz naglasak da građani moraju da imaju čist vazduh i zdravu okolinu.

Jedna od najvažnijih najava odnosi se na program „Prva plata istoka“, namenjen zapošljavanju mladih bez radnog iskustva. Prema najavljenom planu, država bi poslodavcima koji prvi put zapošljavaju radnike obezbeđivala posebne subvencije, veće nego u razvijenijim delovima Srbije.

Kada je reč o Zaječaru, najavljeno je i pokretanje proizvodnje vojnih vozila kompanije Jugoimport SDPR u prostoru nekadašnje fabrike Timočanka. prvih 50 radnika trebalo bi da počne da radi u narednom periodu, dok je za naredna tri meseca najavljeno zapošljavanje više od 100 ljudi.

U planu je i dovođenje dodatnih fabrika, uključujući mogućnost otvaranja još jednog državnog proizvodnog pogona, ukoliko ne bude dovoljno privatnih investitora.

2. Energetika, saobraćaj i logistika - novi putevi i pruge

Drugi stub obuhvata energetsku sigurnost, razvoj saobraćajne infrastrukture i unapređenje logističkih kapaciteta istočne Srbije.

Među projektima koje je Vučić izdvojio nalazi se hidroenergetski projekat Đerdap 3, za koji je naveo da bi trebalo da doprinese sigurnijem snabdevanju električnom energijom i obezbedi dodatne kapacitete u budućnosti.

Važno mesto u planu zauzima i Luka Prahovo, čije je proširenje predviđeno radi povećanja teretnih kapaciteta, razvoja industrijskih zona i stvaranja uslova za otvaranje novih radnih mesta.

Posebno je istaknuta izgradnja brze saobraćajnice Paraćin-Zaječar-Negotin, za koju je najavljen rok od šest godina. Planirana je i bolja povezanost saobraćajnicama duž Dunava, uključujući pravac prema Brzoj Palanci, kao i povezivanje istočne Srbije sa drugim delovima zemlje.

Prema predstavljenom planu, ukupna deonica brze saobraćajnice od Paraćina do Negotina trebalo bi da bude duga 133 kilometra.

Pored drumskog saobraćaja, najavljeno je i vraćanje železničkih linija i razvoj teretnog železničkog prevoza. Među pravcima koje je Vučić pomenuo nalazi se povezivanje Majdanpeka, Zaječara i Niša.

Kada je reč o lokalnim putevima, Vučić je rekao da su počeli radovi na deonicama u okolini Šljivara, Zlota i Podgorca, uz najavu asfaltiranja ukupno 12 kilometara puta. Najavljena je i obnova puta Zaječar-Lubnica-Planinica-Boljevac, sa ciljem da se unapredi povezanost naselja u Timočkom okrugu.

3. Turizam i ugostiteljstvo - subvencije za hotele i sportske centre

Treći stub razvoja odnosi se na turizam, ugostiteljstvo i bolje korišćenje prirodnih i kulturnih potencijala istočne Srbije.

Vučić je najavio subvencije za izgradnju novih hotela i sportskih centara, uz poseban osvrt na Staru planinu, za koju je istakao da je potrebno dodatno unaprediti infrastrukturu.

Plan obuhvata i razvoj nautičkog turizma na Dunavu, uključujući uvođenje ekoloških katamarana i panoramskih izletničkih linija koje bi povezivale Kladovo, Donji Milanovac i Golubac.

U razvoju turističke ponude trebalo bi da učestvuju i državni i privatni operateri, dok bi ulaganja u smeštajne kapacitete i prateću infrastrukturu trebalo da omoguće duži boravak turista u ovom delu Srbije.

Poseban potencijal prepoznat je u kulturnom nasleđu, prirodnim lepotama i turističkim sadržajima koji bi mogli da privuku domaće i strane goste.

4. Poljoprivreda i prehrambena industrija - subvencije do 75 odsto

Četvrti stub odnosi se na poljoprivredu, prehrambeno-prerađivačku industriju i razvoj prepoznatljivih proizvoda istočne Srbije.

Vučić je ukazao na problem sa kojim se suočavaju poljoprivredni proizvođači kada imaju dobar rod, ali nemaju dovoljno kapaciteta za preradu i siguran plasman svojih proizvoda. Zbog toga je najavio posebne subvencije za otvaranje fabrika i manjih prerađivačkih pogona, uz podršku koja bi, prema njegovim rečima, mogla da iznosi 70 ili 75 odsto ulaganja.

Podrška bi se odnosila na Zaječar, Boljevac, Knjaževac i Sokobanju, ali i na opštine Borskog okruga. Posebno su pomenuti hladnjače i logistički centri, koji bi omogućili čuvanje i preradu voća, kao i bolju organizaciju otkupa od lokalnih proizvođača.

Vučić je naglasio da podrška prerađivačkoj industriji mora da bude povezana sa otkupom poljoprivrednih proizvoda. Ideja je da proizvođači imaju sigurniji plasman roda čak i u godinama kada tržišni uslovi nisu povoljni.

Dodatna mogućnost za razvoj vidi se u vinarstvu. Planirano je unapređenje vinskih puteva, njihovo turističko obeležavanje i podsticanje vinara da razvijaju smeštajne kapacitete, uključujući bungalove i manje hotelske objekte.

Na taj način bi se poljoprivreda povezala sa turizmom, a lokalni proizvodi dobili dodatnu tržišnu vrednost.

5. Ekologija, gradovi i sela - uređenje trgova i javnih prostora

Peti stub odnosi se na zaštitu životne sredine, zelenu tranziciju i unapređenje izgleda gradova i naselja istočne Srbije. U ovom delu plana posebno je istaknuta potreba da se razvoj rudarstva uskladi sa zaštitom prirode, uz očuvanje Dunava i Timoka.

Najavljena je i obnova obala Timoka, izgradnja pešačkih i rekreativnih zona, kao i uređenje gradskih trgova i centralnih javnih prostora. Vučić je pomenuo Zaječar, Knjaževac, Boljevac i Sokobanju, uz najavu da bi gradovi trebalo da dobiju uređenije centre i sadržaje koji će biti privlačniji stanovnicima i posetiocima.

Uređeni javni prostori, prema predstavljenoj ideji, trebalo bi da doprinesu kvalitetu svakodnevnog života, ali i da podstaknu razvoj lokalne privrede i turizma. Za istočnu Srbiju, koja raspolaže značajnim prirodnim resursima, zaštita životne sredine predstavljena je kao jedan od važnih uslova budućeg razvoja.

6. Ljudi, znanje i zdravlje - 1,3 milijarde evra za zdravstvo

Šesti stub odnosi se na ulaganje u ljude, obrazovanje i zdravstveni sistem.

Vučić je najavio ulaganje od 1,3 milijarde evra u bolnice i domove zdravlja širom Srbije u naredne tri godine. Cilj je da se zdravstvene ustanove dodatno obnove i opreme, kako građani ne bi morali da odlaze u druge gradove ili privatne ustanove zbog nedostatka medicinske opreme. Svaki okružni i opštinski centar trebalo bi da ima mamograf, rendgen i magnetnu rezonancu.

Vučić se posebno osvrnuo na Zaječar, gde je najavio rešavanje dva velika projekta: izgradnju novog doma zdravlja i uređenje ginekološko-porodilišnog dela zaječarske bolnice.

Za ova dva projekta, prema njegovoj najavi, potrebno je više od 60 miliona evra. Rdovi bi trebalo da počnu naredne godine, dok bi projekti trebalo da budu u potpunosti završeni najkasnije za dve godine.

Među prioritetima je i izgradnja srednjoškolskog centra u Zaječaru, za koji je procenjena vrednost veća od 30 miliona evra. Predviđeno je da se u narednom periodu rešavaju i potrebe škola i vrtića.

Pored infrastrukture, plan obuhvata razvoj dualnog obrazovanja i otvaranje posebnih trening-centara u istočnoj Srbiji. Ideja je da mladi tokom školovanja steknu znanja i veštine koje će im omogućiti lakše zapošljavanje.

Vučić je poručio da je cilj da mladi imaju priliku da ostanu u svom kraju, pronađu posao nakon školovanja i planiraju budućnost u Srbiji.

Razvoj istoka Srbije i više mogućnosti za građane

Predstavljeni plan povezuje industrijska ulaganja, razvoj saobraćajne i energetske infrastrukture, podršku poljoprivredi, turizam, zaštitu životne sredine i ulaganja u obrazovanje i zdravstvo.

Posebna pažnja posvećena je Zaječaru i Timočkom okrugu, ali najavljene mere obuhvataju i druge delove istočne Srbije, uključujući Borski i deo Braničevskog i Pomoravskog okruga.

(24sedam)