ZDRAVLJE IZ VOĆNJAKA: Zašto je domaće voće mnogo bolje i zdravije od uvoznog?
DOK rafovi u supermarketima tokom cele godine nude sjajne, estetski savršene jabuke, breskve i jagode sa različitih krajeva sveta, stručnjaci upozoravaju da nas izgled često vara.
Koncept "od farme do stola" sve više dobija na značaju, a brojne naučne analize potvrđuju da domaće, sezonsko voće ima neuporedivo veću nutritivnu vrednost i masovne prednosti po naše zdravlje u odnosu na uvozne konkurente.
U vreme kada je globalna trgovina omogućila da na stolu usred zime imamo sveže voće, retko ko razmišlja o tome šta se sve dešava sa plodom od trenutka berbe do trenutka kupovine.
1. Put duži od hiljadu kilometara ubija vitamine
Osnovna prednost domaćeg voća leži u njegovoj svežini. Uvozno voće se često bere pre nego što potpuno sazri kako bi izdržalo dugo putovanje kamionima, brodovima ili mesecima stajalo u hladnjačama.
Plodovi koji putuju hiljadama kilometara gube značajan procenat vitamina C i drugih osetljivih mikronutrijenata već tokom transporta i dugog skladištenja.
2. Hemija zbog dugog puta
Da bi uvozno voće preživelo transport i stiglo neoštećeno do kupuca, ono se veoma često tretira dodatnim hemijskim sredstvima, fungicidima i konzervansima za produženje svežine. Sa druge strane, lokalni proizvođači voće beru kada je voće spremno za jelo, pa je potreba za naknadnim tretmanima znatno manja, a plodovi su prirodniji i sigurniji za decu i osetljive osobe.
3. Prirodni ritam za naš organizam
Nutricionisti ističu da je čovekov organizam biološki prilagođen da koristi ono što mu klimatsko podneblje u kojem živi trenutno pruža.
Proleće i leto nam donose sočne jagode, maline i breskve koje hidriraju telo i štite kožu od sunčevog zračenja.
Jesen i zima donose domaće jabuke, kruške i dunje bogate pektinom i vitaminima koji jačaju imunitet pred sezonu prehlada.
Jesti domaće voće u sezoni znači uneti sklad u sopstveni metabolizam, poboljšati varenje i pružiti telu maksimalnu prirodnu energiju.
Kupovinom domaćeg voća ne ulažemo samo u sopstveno zdravlje i dugovečnost, već direktno podržavamo lokalne domaćine i čuvamo tradicionalne sorte koje nestaju. Sledeći put kada se dvoumite između sjajne, uvozne jabuke iz prekookeanskih zemalja i one sa pijace iz okolnih voćnjaka - izbor za vaše zdravlje bi trebalo da bude očigledan.
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