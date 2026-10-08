SJAJNE VESTI ZA GRAĐANE BAJINE BAŠTE I UŽICA: Počeli pripremni radovi na deonici Dub-Dubci, tunel kroz Kadinjaču biće dug 1.260 metara

PRIPREMNI radovi na izgradnji državnog puta na deonici Dub-Dubci, sa tunelom ispod Kadinjače, koji će povezati Užice i Bajinu Baštu počeli su nakon izdavanja prve građevinske dozvole, izjavila je danas ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević.

Foto: Printskrin Jutjub/Putevi Srbije

Ona je navela da je ukupna dužina trase 6,2 kilometra, kao i da će na deonici biti izgrađen niz zahtevnih inženjerskih objekata, među kojima je najznačajniji tunel ispod prevoja Kadinjača.

- Danas je jedan jako lep dan za sve građane Užica, ali i građane Bajine Bašte. Pre nekoliko dana je izdata prva građevinska dozvola za vršenje pripremnih radova, koja istovremeno predstavlja i početak izgradnje na državnom putu prvog B reda, koji će povezati Dub i Dubce. Ukupna dužina cele trase je 6,2 kilometra i na ovoj deonici imamo dosta zahtevnih inženjerskih objekata, od kojih je najznačajniji i najzahtevniji, rekao bih, tunel ispod prevoja Kadinjača - rekla je Sofronijevićeva.

Ona je istakla da će tunel biti dug 1.260 metara, sa jednom glavnom cevi i dvosmernim saobraćajem, dok će paralelno biti izgrađena i druga cev koja će služiti kao evakuacioni izlaz u slučaju akcidenta.

- On je planiran i projektovan da bude dužine 1.260 metara, jedna tunelska cev, dvosmerni saobraćaj i ukupna širina traka u tunelu biće 7,2 metra, ali ćemo pored i paralelno, u istoj dužini, sagraditi još jednu cev koja će služiti kao evakuacioni izlaz u slučaju nekog akcidenta u tunelu - rekla je ona.

Prema njenim rečima, radovi su počeli sa užičke strane, dok su istovremeno započeti i pripremni radovi za izgradnju tunela sa strane Bajine Bašte.

- Radovi su počeli sa strane Užica, ali istovremeno je izvođač počeo i pripremne radove za tunel Kadinjača prema Bajinoj Bašti. Ovaj put deluje kratko, ali predstavlja decenijsku želju, čini mi se, i građana Užica i građana Bajine Bašte, jer samo oni koji nisu vozili ovim putem, naročito zimi, znaju koliko je on zahtevan. Dešavalo se da zbog velikog snega bude i obustavljen saobraćaj na ovoj deonici - rekla je Sofronijevićeva.

Ona je ocenila da će izgradnjom nove deonice biti uspostavljena pouzdanija saobraćajna veza Užica i Bajine Bašte, ali i bolja povezanost gradova zapadne Srbije sa Republikom Srpskom.

- Izgradnjom ove deonice Dub-Dubci sa tunelom mi dobijamo jednu pouzdanu saobraćajnu vezu između Užica i Bajine Bašte, ali istovremeno povezujemo i sve gradove, i Ljuboviju i Mali Zvornik, sve ih povezujemo, a svi građani iz cele zapadne Srbije praktično dobijaju najbližu, najbržu i najsigurniju vezu sa Republikom Srpskom - rekla je Sofronijevićeva.

Govoreći o samoj lokaciji na kojoj se izvode radovi, Sofronijevićeva je istakla da je jedan od izazova zaštita prirode i istorijskog kompleksa Kadinjača.

- Ovaj kompleks ovde gde se nalazimo nije samo zahtevan u smislu geoloških uslova, koji su izuzetno teški. Nije zahtevan samo zbog konfiguracije terena. Mi se nalazimo na jednom istorijskom kompleksu, kompleksu Kadinjače, i moramo istovremeno, sa svim ovim radovima, da sačuvamo i prirodu Kadinjače, da zaštitimo našu planinu i da sačuvamo spomenički kompleks Kadinjača. Sve imamo u vidu, sve ćemo sačuvati - rekla je ona.

Sofronijevićeva je navela da će nova saobraćajnica biti kraća od postojeće za šest kilometara, dok će se vreme putovanja između Užica i Bajine Bašte skratiti za oko 30 minuta.

- Ono što je takođe važno reći, posle više decenija, građani Užica i građani Bajine Bašte imaće put koji je kraći za šest kilometara od postojećeg, skratiće vreme putovanja 30 minuta i moći će da koriste ovaj novi put bezbedno i sigurno, bez obzira na to da li pada sneg ili je lep dan kao danas - rekla je Sofronijevićeva.

Ona je ocenila da će izgradnja puta imati značaj i za dalji razvoj turizma, privlačenje investicija i stvaranje uslova za povratak stanovništva.

- Znači, čuvamo istoriju, čuvamo prirodu, ali gledamo u budućnost, gradimo infrastrukturu koja će svim našim građanima značajno, značajno poboljšati kvalitet i saobraćaja i života. Jer kada izgradite put, turizam će da procveta, doći će nove investicije i svi oni koji su možda otišli sa svojih ognjišta možda će poželeti da se vrate jer će imati pouzdanu, bezbednu vezu sa svojim selom - rekla je Sofronijevićeva.

(Tanjug)