DOLAR BLIZU 18-MESEČNOG MAKSIMUMA: Skok američke valute potresa berze

DOLAR se danas zadržao blizu najvišeg nivoa u poslednjih 18 meseci, nakon što je zapisnik sa poslednje sednice Federalnih rezervi (FED) pokazao da zvaničnici američke centralne banke vide inflaciju kao najveći rizik za ekonomiju.

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To je podstaklo očekivanja o daljem povećanju kamatnih stopa, objavio je Rojters.

Indeks dolara, koji meri vrednost američke valute prema korpi od šest vodećih valuta, bio je gotovo nepromenjen na 102,23 poena, nakon rasta od 0,3 odsto u sredu.

Dolar je ostao na svega nekoliko poena od najvišeg nivoa od 9. aprila 2025. godine.

Zvaničnici FED-a jednoglasno su na sednici 15. i 16. septembra odlučili da kamatnu stopu povećaju za 0,25 odsto, ali zapisnik je pokazao različita mišljenja o razlozima za takvu odluku.

Većina učesnika i dalje smatra da bi dalje pooštravanje monetarne politike moglo biti potrebno, dok gotovo svi ocenjuju da su rizici po inflaciju usmereni naviše.

Ipak, analitičari ne očekuju povećanje kamatnih stopa na narednoj sednici FED-a 28. oktobra, i ukazuju na veliku verovatnoću da će centralna banka tada zadržati kamate na postojećem nivou.

Prinos na američke desetogodišnje državne obveznice porastao je na 5,303 odsto, dodatno podržavajući dolar.

Istovremeno, evro je bio blago ojačao prema dolaru, na oko 1,1202 dolara, dok je američka valuta prema japanskom jenu porasla na oko 158,18 jena.

Na tržišta valuta utiču i rast cena nafte i povećani prinosi na evropske državne obveznice, dok je evro dodatno oslabljen zabrinutošću investitora zbog fiskalne situacije u Francuskoj.

Evro je prethodno pao na najniži nivo prema dolaru u 17 meseci.

(Tanjug)