BRENT PREMAŠIO 104 DOLARA: Evropski indeksi u padu zbog straha od eskalacije sukoba na Bliskom istoku
CENA nafte Brent je danas premašila 104 dolara za barel, a evropski indeksi su u padu pošto su nova strahovanja od eskalacije sukoba na Bliskom istoku povećala zabrinutost investitora zbog potencijalnih poremećaja u snabdevanju.
Prema podacima sa berzi, Brent je jutros u 9.30 časova poskupeo oko 3,72 odsto, na 104,011 dolar za barel, dok je američki WTI porastao oko 3,71 odsto, na oko 91,539 dolara.
Broj brodova koji prolaze kroz Ormuz pao je na najniži nivo za više od dva meseca.
U utorak je kroz moreuz prošlo samo sedam trgovačkih brodova, a protok sirove nafte pao je na oko 10,1 miliona barela dnevno, što je samo 74 odsto predratnog nivoa, prenosi Rojters.
Na tržište je dodatno uticala informacija medijske kuće NBC da su američki predsednik Donald Tramp i njegov tim za nacionalnu bezbednost razgovarali o mogućnosti ponovnog pokretanja velikih vojnih operacija protiv Irana u narednim nedeljama, uključujući i mogućnost udara pre novembarskih izbora za Kongres.
Evropski fjučersi gasa za novembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 79,765 evra za megavat-sat, odnosno oko 835 evra za za 1.000 kubnih metara gasa.
Katar je jedan od najvećih svetskih izvoznika tečnog prirodnog gasa (LNG), a njegova proizvodnja i izvoz zavise od terminala Ras Lafan, koji se nalazi u Persijskom zalivu.
Svaki ozbiljniji problem sa plovidbom kroz Ormuz zato odmah podiže premiju rizika na evropskom gasnom tržištu.
Nemački berzanski indeks DAX pao je za 0,84 odsto, francuski CAC 40 za 0,92 odsto, britanski FTSE 100 za 0,67 odsto, italijanski FTSE MIB za 1,13 odsto, moskovski IMOEX za 0,68 odsto.
Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,11917 dolara.
Cena zlata je porasla na 4.125,68 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 6,8687 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).
Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u sredu pao za 0,66 odsto na 51.179,87 poena, S&P 500 za 0,22 odsto na 7.801,77 poena, a Nasdak za 0,22 odsto na 27.538,69 poena.
(Tanjug)
Preporučujemo
VUČIĆ: "SRBIJA JE POSTALA SUVIŠE EKONOMSKI I VOJNO NAPREDNA I SNAŽNA"
07. 10. 2026. u 22:43
KRAJ NEIZVESNOSTI ZA SRPSKI AGRAR: Država postaje pouzdan partner paorima
07. 10. 2026. u 22:23
SUSPENZIJA BRAZILSKE GOVEDINE: Šta ovo znači za Srbiju?
07. 10. 2026. u 21:40
FRANCUZI OČAJNI: Ovako nešto nije zabeleženo poslednjih 100 godina
07. 10. 2026. u 21:26
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)