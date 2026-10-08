BRENT PREMAŠIO 104 DOLARA: Evropski indeksi u padu zbog straha od eskalacije sukoba na Bliskom istoku

CENA nafte Brent je danas premašila 104 dolara za barel, a evropski indeksi su u padu pošto su nova strahovanja od eskalacije sukoba na Bliskom istoku povećala zabrinutost investitora zbog potencijalnih poremećaja u snabdevanju.

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Prema podacima sa berzi, Brent je jutros u 9.30 časova poskupeo oko 3,72 odsto, na 104,011 dolar za barel, dok je američki WTI porastao oko 3,71 odsto, na oko 91,539 dolara.

Broj brodova koji prolaze kroz Ormuz pao je na najniži nivo za više od dva meseca.

U utorak je kroz moreuz prošlo samo sedam trgovačkih brodova, a protok sirove nafte pao je na oko 10,1 miliona barela dnevno, što je samo 74 odsto predratnog nivoa, prenosi Rojters.

Na tržište je dodatno uticala informacija medijske kuće NBC da su američki predsednik Donald Tramp i njegov tim za nacionalnu bezbednost razgovarali o mogućnosti ponovnog pokretanja velikih vojnih operacija protiv Irana u narednim nedeljama, uključujući i mogućnost udara pre novembarskih izbora za Kongres.

Evropski fjučersi gasa za novembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 79,765 evra za megavat-sat, odnosno oko 835 evra za za 1.000 kubnih metara gasa.

Katar je jedan od najvećih svetskih izvoznika tečnog prirodnog gasa (LNG), a njegova proizvodnja i izvoz zavise od terminala Ras Lafan, koji se nalazi u Persijskom zalivu.

Svaki ozbiljniji problem sa plovidbom kroz Ormuz zato odmah podiže premiju rizika na evropskom gasnom tržištu.

Nemački berzanski indeks DAX pao je za 0,84 odsto, francuski CAC 40 za 0,92 odsto, britanski FTSE 100 za 0,67 odsto, italijanski FTSE MIB za 1,13 odsto, moskovski IMOEX za 0,68 odsto.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,11917 dolara.

Cena zlata je porasla na 4.125,68 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 6,8687 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u sredu pao za 0,66 odsto na 51.179,87 poena, S&P 500 za 0,22 odsto na 7.801,77 poena, a Nasdak za 0,22 odsto na 27.538,69 poena.

(Tanjug)