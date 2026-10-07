VUČIĆ: "SRBIJA JE POSTALA SUVIŠE EKONOMSKI I VOJNO NAPREDNA I SNAŽNA"

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, izjavio je da je Srbija, kako je ocenio, postala ekonomski i vojno snažna, a govorio je i o političkim dešavanjima na jugu Srbije i u Vojvodini, investicijama, kao i o naoružavanju u regionu.

Foto: Printskrin Informer TV

- Srbija je postala suviše ekonomski i vojno napredna i snažna, bez institucionalnih trzavica. Prvi put su albanske partije ujedinjene, ujedinili su ih spolja. Najopakijeg među njima Šaipa Kamberija su postavili na čelo liste. Ne bi li pokrenuli pitanje takozvane Preševske doline. Misle da to dižu preko plaćenika Džoa Vilsona. To je klasični plaćenik, kojeg ovi "studenti" citiraju. Kao onaj Menandez, kojeg su podržavali Marinika i Đilas, pa uhapšen. Neću im to dozvoliti, vidite da rade to sa Vojvodinom. To vam je rekao Pajtić i Čanak. Da vas podsetim šta je Jaša Tomić rekao posle tobožnjeg ulaska oslobodilaca: "Plači, Vojvodino". Hrvatska želi da ima veći uticaj u Vojvodini nego što ga ima danas. On je desetostruko manji nego što je bio. Sve u Vojvodini su kupili Hrvati, sve u Somboru, Zrenjaninu, uljara, sladoledara... Kao što vidite da vam ne pričam o svim trgovinskim lancima. Što je žestoka postojala kampanja protiv Alta banke – jer je Srbin odlučio da je preuzme. Jer Srbi upravljaju fabrikama i kompanijama, a ne Slovenci i Hrvati. Moraju da sruše nekoga kao što sam ja. Ja sam srećan zbog toga. Ako pobedimo, nikome neću dati da pokrade narodnu volju, ništa neće da me spreči, ono što narod bude rekao to će vam biti. Samo rezultat na izborima - istakao je Vučić.

Govoreći o ekonomiji i investicijama, Vučić je naveo da se nastavljaju projekti širom Srbije i da će u Novoj Varoši biti otvoren pogon Jumka.

- Jumkov pogon stiže u Novu Varoš. Biće zaposleno od 80 do 100 žena. Doveo sam lično CTF. Valjevo živi, pekare radi, sve radi. Niste maštali. U Valjevu nisu sanjali da će doći do ovakvih promena. Ljudi se ponašaju kao da je oduvek bilo tako. Tri od četiri najveća investitora u Valjevu, pored Krušika. Ako jedan put ne isplatimo platu radnicima u Lučanima, Zemunu, Čačku, "Vučiću zlikovče što plate ne isplaćuješ?" Kad isplaćujem, "otkud granata tu?" Hrvatska se naoružava. Kupili ste "Pancir" haubice. Šta smo mi, budale, kreteni? Napravili ste savez sa Tiranom, Prištinom. Mi u tišini ćutimo. Njima treba 20 dana da SOA ih obavesti ono što mi možemo istog dana - istakao je Vučić.