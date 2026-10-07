FRANCUZI OČAJNI: Ovako nešto nije zabeleženo poslednjih 100 godina

FRANCUSKA ove godine, zbog ekstremnih letnjih vrućina i suše, očekuje pad proizvodnje vina na 34,9 miliona hektolitara, što bi bio najniži nivo u ovom veku, saopštilo je danas francusko Ministarstvo poljoprivrede.

Foto: Goran Čvorović

Proizvodnja će biti za dva odsto manja nego prošle godine, kada je takođe bila slaba, i za 14 odsto ispod proseka za period od 2021. do 2025. godine, prenosi Rojters.

Ministarstvo je navelo da je pad proizvodnje posledica smanjenja površina pod vinogradima, kao i nižih prinosa zbog ekstremnih vremenskih uslova.

Francusku poljoprivredu ovog leta snažno su pogodili rekordni toplotni talasi i nedostatak padavina, zbog čega je vlada prošlog meseca najavila paket hitne pomoći poljoprivrednicima vredan više od milijardu evra.

Nacionalni institut za statistiku i ekonomska istraživanja procenjuje da će ukupna poljoprivredna proizvodnja Francuske u 2026. godini pasti za oko četiri odsto.

Institut prognozira i da će posledice letnjih toplotnih talasa smanjiti rast francuskog BDP-a za oko 0,1 procentni poen u 2026. godini.

(Glas Srpske)