NAFTA BRENT BLIZU 102 DOLARA: Tržište strahuje od novih poremećaja sa Bliskog istoka

CENA nafte Brent blago je porasla danas, približivši se nivou od 102 dolara za barel. Do toga je došlo usled pojačanih strahovanja od novih poremećaja u snabdevanju sa Bliskog istoka, uprkos znacima da se tokovi sirove nafte postepeno oporavljaju, preneo je Trejding ekonomiks.

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Američka sirova nafta WTI kretala sa oko 89 dolara za barel, što je njen najniži nivo u više od mesec dana. Cena nafte WTI produžila je pad i sada je oko 16 odsto ispod četvoromesečnog maksimuma iz septembra, jer se smanjuju rizici po snabdevanje sa Bliskog istoka.

Na smirivanje situacije ukazuje i odluka Saudijske Arabije da snizi zvanične prodajne cene svoje vodeće vrste sirove nafte na pet dolara ispod regionalnog repera, nakon što je tankerima omogućeno da iz Persijskog zaliva isplove sa punim teretom.

Istovremeno, pojavili su se znaci povećanja izvoza proizvođača iz regiona koji su članice Organizacije zemalja izvoznica nafte OPEK plus.

Saudijska Arabija je saopštila i da njen naftovod Istok - Zapad radi punim kapacitetom i da može da preusmeri do 5,8 miliona barela sirove nafte dnevno ka Crvenom moru.

Dodatno smanjenje zabrinutosti za snabdevanje usledilo je nakon izveštaja da američki i iranski zvaničnici ove nedelje razgovaraju sa vlastima u regionu.

Ipak, troškovi pomorskog transporta ostaju povišeni nakon prijavljenih napada na plovila u Ormuskom moreuzu, ključnom pravcu za transport nafte iz Persijskog zaliva.

U Sjedinjenim Američkim Državama su zalihe sirove nafte prošle nedelje smanjene za više od tri miliona barela, prema podacima Uprave za energetske informacije (EIA), dok strateške rezerve nafte ostaju blizu najnižih nivoa u više decenija.

(Tanjug)

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