KRAJ NEIZVESNOSTI ZA SRPSKI AGRAR: Država postaje pouzdan partner paorima

MINISTARSTVO poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je Kalendar podsticaja za 2026. godinu, čime je ispunjeno ključno obećanje da agrarna politika u Srbiji postane potpuno predvidiva i sigurna za sve poljoprivrednike.

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Poljoprivrednici sada prvi put imaju jasan i tačan raspored svih javnih poziva za subvencije i podsticaje kroz celu kalendarsku godinu. Kalendar sadrži tačne termine otvaranja poziva za sve oblasti – od premija za mleko i direktnih plaćanja, do sredstava za nabavku nove mehanizacije, opreme i investicije u gazdinstva.

Planiranje je sada lakše i bez neizvesnosti i čekanja u poslednjem trenutku, paori mogu precizno da organizuju svoje finansije, pripreme se za setvu i isplaniraju razvoj svojih poljoprivrednih gazdinstava.

Subvencije po hektaru, premije za mleko i povraćaji za gorivo sada se prijavljuju elektronski. Proces je brži, a paori unapred znaju koliko će novca dobiti i kada ga mogu očekivati na računu.

Banke nude kredite usklađene sa vegetacionim ciklusom. To znači da paor uzima novac u januaru, a vraća ga tek nakon žetve u septembru ili oktobru, bez pritiska da plaća mesečne rate kada nema prihoda.

Sve češće se primenjuje model gde veliki otkupljivači unapred definišu minimalnu otkupnu cenu. Paor tako pre ulaska u njivu zna svoju minimalnu zaradu i može da izračuna rentabilnost.



Ovaj potez pozicionira državu kao organizovanog, transparentnog i pouzdanog partnera poljoprivrednicima, omogućavajući im dugoročnu stabilnost u poslovanju.

Kraj agrarne neizvesnosti

Godinama je najveći problem srpskih poljoprivrednika, pored vremenskih nepogoda, bila administrativna nesigurnost – pitanje kada će biti konkurs i kada će novac leći.

Sada, prvi put u istoriji, poljoprivrednici unapred znaju tačan raspored javnih poziva za celu godinu. Država prelazi sa interventnog na sistemsko planiranje, postajući predvidiv i pouzdan partner selu.

Kako predvidivost menja ekonomiju jednog gazdinstva?

Poljoprivreda nije fabrika pod krovom, već biznis pod vedrim nebom gde sve zavisi od tajminga. Ovo je dobit:



Olakšano planiranje setve: Poljoprivrednici tačno znaju da li će i kada imati subvencionisani dizel ili podsticaje za semenski materijal. Na osnovu toga odlučuju koje će kulture sejati i u kom obimu.



Poljoprivrednici tačno znaju da li će i kada imati subvencionisani dizel ili podsticaje za semenski materijal. Na osnovu toga odlučuju koje će kulture sejati i u kom obimu. Upravljanje troškovima i dugovima: Kada znaju tačan mesec isplate ili konkursa, lakše pregovaraju sa bankama oko kratkoročnih kredita ili sa dobavljačima sirovina (đubriva, zaštite) oko odloženog plaćanja. Nema više uzimanja nepovoljnih zajmova iz straha da će konkurs proći.



Kada znaju tačan mesec isplate ili konkursa, lakše pregovaraju sa bankama oko kratkoročnih kredita ili sa dobavljačima sirovina (đubriva, zaštite) oko odloženog plaćanja. Nema više uzimanja nepovoljnih zajmova iz straha da će konkurs proći. Hrabrije investicije: Veća porodična gazdinstva lakše donose odluku o kupovini novih mašina, jer mogu da usklade sopstveno učešće sa otvaranjem državnih ili IPARD javnih poziva.

Nova uloga države: Od „vatrogasca” do pouzdanog partnera



Ranije se poljoprivreda vodila po principu „gašenja požara” (kada skoči nezadovoljstvo, država reaguje). Unapred objavljen kalendar pokazuje profesionalizaciju i ozbiljnost državnog aparata.



Država time poručuje da poštuje vreme i trud proizvođača. To gradi izgubljeno poverenje između seljaka i institucija. Poljoprivrednik se više ne tretira kao socijalna kategorija kojoj se udeljuje pomoć, već kao ekonomski subjekt i stub domaće privrede.

Zaključak: Modernizacija srpskog sela

Stabilnost vodi ka većoj konkurentnosti. Kada je sistem predvidiv, mladi poljoprivrednici imaju veći motiv da ostanu na selu i preuzmu imanja, jer poljoprivredu konačno mogu posmatrati kao dugoročno održiv i siguran biznis, a ne kao kocku.

Kada se eliminišu neizvesnost oko novca i čekanje repromaterijala, poljoprivreda prestaje da bude „kocka pod vedrim nebom” i postaje stabilan, predvidiv biznis koji osigurava egzistenciju porodice i razvoj seoskih sredina.

Tekst: Katarina Despotović