SUSPENZIJA BRAZILSKE GOVEDINE: Šta ovo znači za Srbiju?

NOVA pravila EU zabranjuju da uvezena hrana životinjskog porekla potiče od životinja kojima su antimikrobna sredstva korišćena za podsticanje rasta ili povećanje prinosa, kao i određeni lekovi rezervisani za lečenje ljudi.

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Brazil nije dostavio dovoljne garancije da će ove zahteve ispunjavati, pa je za govedinu, živinu i još nekoliko proizvoda skinut sa liste odobrenih zemalja.

Koliko je Brazil važan Evropi?

Mnogo više nego što bi njegov udeo u ukupnom brazilskom izvozu mogao da sugeriše. Brazil je 2025. u EU izvezao 128.900 tona govedine, vredne više od milijardu dolara, a količina je bila čak 132,8 odsto veća nego godinu ranije. Od januara do avgusta 2026. u EU je plasirano još 87.100 tona, 26,4 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Zato njegov izlazak sa tržišta nije beznačajan. Prema podacima za prvu polovinu godine, Brazil je bio najveći pojedinačni dobavljač uvozne govedine u EU.

Da li to znači skuplju govedinu?

Pritisak na cene jeste moguć, ali nestašicu ne treba očekivati. EU je veliki proizvođač govedine i može povećati nabavke iz drugih zemalja, poput Argentine, Urugvaja ili Australije. Međutim, problem je što se zabrana događa u trenutku kada evropska proizvodnja već slabi.

Eurostat za drugu polovinu 2026. očekuje pad proizvodnje goveda u EU za 4,2 odsto, dok Evropska komisija prognozira da će proizvodnja govedine opadati i tokom 2027. zbog smanjenja broja krava. Upravo zato Komisija očekuje da cene ostanu na visokom nivou.

Izostanak brazilske robe tako može dodatno zaoštriti konkurenciju za raspoloživu uvoznu govedinu i ojačati poziciju evropskih proizvođača.

A šta ovo znači za Srbiju?

Za Srbiju nema neposredne promene preko noći, ali je važan pravac kretanja evropskog tržišta. Ako manja domaća proizvodnja EU i odsustvo brazilskog mesa budu održavali evropske cene na visokom nivou, vrednost govedine iz drugih izvora mogla bi dodatno rasti.

To potencijalno povećava interesovanje i za dobavljače iz regiona, ali samo tamo gde postoje dovoljne količine, kontinuitet proizvodnje i ispunjeni veterinarski i izvozni standardi.

Koliko bi suspenzija mogla da traje?

Odluka nema unapred utvrđen rok od dve godine – Brazil može ponovo dobiti dozvolu kada Evropskoj komisiji dostavi potrebne dokaze i garancije. Međutim, evropski zvaničnici ukazuju da je kod govedine postupak složeniji jer se usklađenost mora dokazivati kroz čitav životni ciklus životinje.

Zato bi povratak brazilske govedine mogao potrajati najmanje dve godine, dok je kod pojedinih drugih proizvoda ponovno otvaranje tržišta moguće znatno ranije.

Suština: Evropa neće ostati bez govedine, ali je izgubila velikog i sve značajnijeg dobavljača upravo dok sopstvena proizvodnja pada. To znači manje prostora za jeftiniji uvoz, veću konkurenciju među dobavljačima i dodatni razlog da cene govedine u EU ostanu visoke.

(Agronews.rs)