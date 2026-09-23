Ekonomija

USKORO POČINJE REVITALIZACIJA HE "BISTRICA" NA LIMU: Nova mladost za veteranku EPS (FOTO)

D.D.

23. 09. 2026. u 18:10

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POSLE 65 godina rada uskoro počinje revitalizacija hidroelektrane "Bistrica", jedne od najstarijih HE u sistemu Elektroprivrede Srbije.

УСКОРО ПОЧИЊЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ХЕ БИСТРИЦА НА ЛИМУ: Нова младост за ветеранку ЕПС (ФОТО)

FOTO: Novosti

Izgrađena na reci Lim između Prijepolja i Priboja, ova HE snage 104 megavata očekuju obimni radovi koji će joj produžiti radni vek za minimum naredne tri decenije.

- Revitalizacija će doprineti boljem iskorišćenju vodnog potencijala, jer bez obzira što neće biti povećana snaga rezultat će biti veća proizvodnja električne energije, u skladu sa hidrološkim prilikama.

Procene su da bi godišnja proizvodnja električne energije sa dosadašnjih 330 GWh mogla da dostigne i 350 GWh – kaže Predrag Šaponjić, direktor Limskih HE.

- Ključno će što će radni vek ove HE biti produžen za minimum tri decenije, a značajno je i što će revitalizacija uticati na znatno manje troškove održavanja u budućnosti, kao i na povećanje efikasnosti i pouzdanosti.

FOTO: Novosti

 

Važno je istači i da je HE "Bistrica"jedna od najpouzdanijih u sistemu EPS.

U završnici je izbor izvođača radova, a predviđena je zamena kompletne turbinske opreme, kao i sistema turbinske regulacije i postojećih ulaznih zatvarača, a važno je i što će biti ugrađeni novi  generatori oba agregata.

Planirana je i rekonstrukcija postrojenja 35 kV, zamena postojećeg analogno-relejnog upravljanja savremenim distribuiranim sistemom, uvođenje centralnog SCADA sistema i niz drugih poslova koji će unaprediti rad HE "Bistrica".

Projekat revitalizacije vredan je oko 65 miliona evra, a sredstva su obezbeđena iz kredita Evropske investicione banke, kao i granta od 7,5 miliona evra iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Očekuje se da radovi na revitalizaciji budu završeni za maksimum četiri godine od početka radova.

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