Posle pobede u Dejvis kupu: Srbin dobio rivala, igrao je samo jednom protiv njega!
Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Nikoloza Basilašvilija iz Gruzije u prvom kolu ATP turnira u kineskom Čengduu, saopštili su danas organizatori.
Kecmanović je na osnovu plasmana na ATP listi izborio plasman u glavni žreb, dok je teniser iz Gruzije morao u kvalifikacije.
Basilašvili je u polufinalu kvalifikacija pobedio Kineza Hanlela Lua 6:2, 6:0, a u finalu je danas bio bolji od Italijana Federika Čine 6:3, 6:2.
Srpski reprezentativac je 60. teniser sveta, dok se Basilašvili nalazi na 145. mestu ATP liste. Njih dvojica su odigrali već jedan međusobni duel u karijeri i to 2022. godine u Minhenu, a slavio je "Miša" rezultatom 7:6 (7:5), 6:2.
Duel između Kecmanovića i Basilašvilija biće odigran u četvrtak oko devet časova po centralnoevropskom vremenu na terenu broj Jedan.
ATP turnir u Čengduu se igra za nagradni fond od 1.210.115 dolara.
Podsetimo, nedavno je Miomir Kecmanović bio deo reprezentacije Srbije koja je izborila opstanak u Svetskoj grupi Dejvis kupa.
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