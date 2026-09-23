Posle pobede u Dejvis kupu: Srbin dobio rivala, igrao je samo jednom protiv njega!

Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Nikoloza Basilašvilija iz Gruzije u prvom kolu ATP turnira u kineskom Čengduu, saopštili su danas organizatori.

FOTO: Radule Perisic/ATAImages

Kecmanović je na osnovu plasmana na ATP listi izborio plasman u glavni žreb, dok je teniser iz Gruzije morao u kvalifikacije.

Basilašvili je u polufinalu kvalifikacija pobedio Kineza Hanlela Lua 6:2, 6:0, a u finalu je danas bio bolji od Italijana Federika Čine 6:3, 6:2.

Srpski reprezentativac je 60. teniser sveta, dok se Basilašvili nalazi na 145. mestu ATP liste. Njih dvojica su odigrali već jedan međusobni duel u karijeri i to 2022. godine u Minhenu, a slavio je "Miša" rezultatom 7:6 (7:5), 6:2.

FOTO: Radule Perisic/ATAImages

Duel između Kecmanovića i Basilašvilija biće odigran u četvrtak oko devet časova po centralnoevropskom vremenu na terenu broj Jedan.

ATP turnir u Čengduu se igra za nagradni fond od 1.210.115 dolara.

Podsetimo, nedavno je Miomir Kecmanović bio deo reprezentacije Srbije koja je izborila opstanak u Svetskoj grupi Dejvis kupa.

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