Tenis

Posle pobede u Dejvis kupu: Srbin dobio rivala, igrao je samo jednom protiv njega!

Танјуг

23. 09. 2026. u 12:38

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Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Nikoloza Basilašvilija iz Gruzije u prvom kolu ATP turnira u kineskom Čengduu, saopštili su danas organizatori.

После победе у Дејвис купу: Србин добио ривала, играо је само једном против њега!

FOTO: Radule Perisic/ATAImages

Kecmanović je na osnovu plasmana na ATP listi izborio plasman u glavni žreb, dok je teniser iz Gruzije morao u kvalifikacije.

Basilašvili je u polufinalu kvalifikacija pobedio Kineza Hanlela Lua 6:2, 6:0, a u finalu je danas bio bolji od Italijana Federika Čine 6:3, 6:2.

Srpski reprezentativac je 60. teniser sveta, dok se Basilašvili nalazi na 145. mestu ATP liste. Njih dvojica su odigrali već jedan međusobni duel u karijeri i to 2022. godine u Minhenu, a slavio je "Miša" rezultatom 7:6 (7:5), 6:2.

FOTO: Radule Perisic/ATAImages

Duel između Kecmanovića i Basilašvilija biće odigran u četvrtak oko devet časova po centralnoevropskom vremenu na terenu broj Jedan.

ATP turnir u Čengduu se igra za nagradni fond od 1.210.115 dolara.

Podsetimo, nedavno je Miomir Kecmanović bio deo reprezentacije Srbije koja je izborila opstanak u Svetskoj grupi Dejvis kupa. 

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