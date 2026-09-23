Mari i Nadal posle decenije ponovo protivnici

Španac bacio rukavicu u lice Škotu.

FOTO: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Endi Mari učestvovaće u obeležavanju desetogodišnjice akademije Rafaela Nadala na Majorci, a taj događaj omogućiće dvojici velikih tenisera da se ponovo nađu na terenu, prvi put posle deset godina.

Nekadašnji prvi teniser sveta i trostruki osvajač grend slem titula biće kapiten jedne ekipe, dok će Nadal predvoditi drugu. Događaj će biti održan 3. oktobra u Manakoru, gde se akademija nalazi.

Nadal je lično pozvao Marija da se vrati u akademiju, a poziv je uputio u video-snimku objavljenom na društvenim mrežama.

- Znam da si mnogo trenirao, gotovo kao profesionalac. Ja ne mogu da treniram toliko kao ti, ali mislim da i dalje mogu da budem konkurentan. Možda možeš da dovedeš neke svoje prijatelje, a ja ću dovesti neke svoje, pa možemo da napravimo ekipno takmičenje ovde u akademiji i proslavimo desetogodišnjicu. Bilo bi sjajno da te svi ovde u akademiji ponovo dočekaju - rekao je Nadal.

Mari će akademiju posetiti treći put. Prvi put je tamo boravio 2016. godine, kada je trenirao, a vratio se 2019. kako bi učestvovao na Rafa Nadal openu.

Škot će biti kapiten "Tima Mari", koji će se suprotstaviti "Timu Rafa" u događaju koji će na terenu ponovo okupiti dvojicu velikih predstavnika jedne od najznačajnijih generacija u istoriji tenisa.

Mari i Nadal poslednji put su se sastali u polufinalu Mastersa u Madridu 2016. godine. Njihov naredni susret uslediće više od deset godina posle tog meča. Ukupno su se sastali 27 puta a Španac vodi 17:10.

Ostali članovi Tima Rafa i Tima Mari još nisu objavljeni.