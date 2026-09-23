Mari i Nadal posle decenije ponovo protivnici
Španac bacio rukavicu u lice Škotu.
Endi Mari učestvovaće u obeležavanju desetogodišnjice akademije Rafaela Nadala na Majorci, a taj događaj omogućiće dvojici velikih tenisera da se ponovo nađu na terenu, prvi put posle deset godina.
Nekadašnji prvi teniser sveta i trostruki osvajač grend slem titula biće kapiten jedne ekipe, dok će Nadal predvoditi drugu. Događaj će biti održan 3. oktobra u Manakoru, gde se akademija nalazi.
Nadal je lično pozvao Marija da se vrati u akademiju, a poziv je uputio u video-snimku objavljenom na društvenim mrežama.
- Znam da si mnogo trenirao, gotovo kao profesionalac. Ja ne mogu da treniram toliko kao ti, ali mislim da i dalje mogu da budem konkurentan. Možda možeš da dovedeš neke svoje prijatelje, a ja ću dovesti neke svoje, pa možemo da napravimo ekipno takmičenje ovde u akademiji i proslavimo desetogodišnjicu. Bilo bi sjajno da te svi ovde u akademiji ponovo dočekaju - rekao je Nadal.
Mari će akademiju posetiti treći put. Prvi put je tamo boravio 2016. godine, kada je trenirao, a vratio se 2019. kako bi učestvovao na Rafa Nadal openu.
Škot će biti kapiten "Tima Mari", koji će se suprotstaviti "Timu Rafa" u događaju koji će na terenu ponovo okupiti dvojicu velikih predstavnika jedne od najznačajnijih generacija u istoriji tenisa.
Mari i Nadal poslednji put su se sastali u polufinalu Mastersa u Madridu 2016. godine. Njihov naredni susret uslediće više od deset godina posle tog meča. Ukupno su se sastali 27 puta a Španac vodi 17:10.
Ostali članovi Tima Rafa i Tima Mari još nisu objavljeni.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Vladimir Vanja Grbić hitno primljen u bolnicu!
23. 09. 2026. u 13:32
Posle dobre, zvezdaši dobili i lošu vest: Navaro objavio ko ne igra protiv Žalgirisa!
23. 09. 2026. u 13:31
NATO upozorava: Putin postaje sve neoprezniji i spremniji da prihvati rizik
2026-09-23 12:17:00
Na aukciji luksuz od 11 miliona evra: Prodaje se zaplenjeni avion kralja kocke
2026-09-22 14:47:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)