Bivši selektor Srbije i trener crveno-belih preuzeo OFK Beograd

Fudbalski klub OFK Beograd predstavio je novog trenera. Reč je o nekadašnjem selektoru Srbije.

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Jovana Damnjanovića "romantičari" su zamenili zbog serije loših rezultata na početku sezone, a kap koja je prelila čašu bio je poraz od Radničkog u Nišu.

Promena je stigla u vidu iskusnog stručnjaka Radoslava Bataka koji je kroz karijeru znao da se prihvati "vrućeg krompira" i spasava klubove koji su bili u rezultatskoj krizi.

- Došao sam u veliki klub, i mesto gde su igrale velike legende. Između ostalih i Slobodan Santrač. Moj prvi trener u nacionalnoj selekciji. To mi daje dodatnu motivaciju. U razgovoru sa upravom kluba vidim da se ovde radi o pozitivnoj atmosferi i mladim i ambicioznim ljudima. Takav je i tim. Zato i verujem u dobre rezultate - rekao je Batak.

Batak je 2024. godine bio postavljen za novog selektora reprezentacije Srbije do 17 godina.

Kroz karijeru radio je i u Vojvodini u dva navrata, a pored crveno-belih sedeo je na klupi Radničkog iz Niša takođe dva puta, Novog Pazara i Napretka iz Kruševca.

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