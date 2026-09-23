Fudbal

Bivši selektor Srbije i trener crveno-belih preuzeo OFK Beograd

Александар Илић
Aleksandar Ilić

23. 09. 2026. u 19:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Fudbalski klub OFK Beograd predstavio je novog trenera. Reč je o nekadašnjem selektoru Srbije.

Бивши селектор Србије и тренер црвено-белих преузео ОФК Београд

FOTO: Đ. B.

Jovana Damnjanovića "romantičari" su zamenili zbog serije loših rezultata na početku sezone, a kap koja je prelila čašu bio je poraz od Radničkog u Nišu. 

Promena je stigla u vidu iskusnog stručnjaka Radoslava Bataka koji je kroz karijeru znao da se prihvati "vrućeg krompira" i spasava klubove koji su bili u rezultatskoj krizi. 

- Došao sam u veliki klub, i mesto gde su igrale velike legende. Između ostalih i Slobodan Santrač. Moj prvi trener u nacionalnoj selekciji. To mi daje dodatnu motivaciju. U razgovoru sa upravom kluba vidim da se ovde radi o pozitivnoj atmosferi i mladim i ambicioznim ljudima. Takav je i tim. Zato i verujem u dobre rezultate - rekao je Batak. 

Batak je 2024. godine bio postavljen za novog selektora reprezentacije Srbije do 17 godina. 

Kroz karijeru radio je i u Vojvodini u dva navrata, a pored crveno-belih sedeo je na klupi Radničkog iz Niša takođe dva puta, Novog Pazara i Napretka iz Kruševca. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru