Navaro pred debi u Areni: "Ne možemo da razmišljamo o tome, moramo da..."! Španac otkrio adute pred Žalgiris!
Trener Zvezde Ibon Navaro izjavio je uoči utakmice protiv Žalgirisa da crveno-beli moraju da budu konkurentni u svakom meču i da igraju kao tim.
Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u četvrtak od 20 časova u Beogradskoj areni ekipu Žalgirisa, u prvom kolu Evrolige.
Navaro je po završetku prošle sezone preuzeo klub sa Malog Kalemegana.
- Košarka je u Beogradu više od sporta. To je svojevrsna kultura, strast, lajtmotiv... To je nešto mnogo više. Radujemo se što ćemo sutra videti ekipu, Arenu, veliki broj naših navijača i osetiti energiju koju će nam pružiti - rekao je Navaro pred medijima.
On je naveo da želi da Zvezda u svakom meču bude konkurentna.
- Ne možemo da razmišljamo o tome da je pred nama preduga sezona sa mnogo utakmica i da unapred postavimo neki cilj, poput određenog broja pobeda. Moramo da se borimo svakog dana, svakog minuta, i da pokušamo da pružimo najbolje što možemo - dodao je španski stručnjak.
Objasnio je potom da Žalgiris ima veći takmičarski ritam od njegove ekipe.
- Počeli su da treniraju i rade zajedno ranije od bilo koga. Već su odigrali dve zvanične utakmice, tako da će sigurno doći sa većim ritmom nego mi. Ali mi igramo na svom terenu. Mislim da smo na vreme uradili najvažnije stvari kako bismo bili u stanju da se takmičimo. Sigurno je da ćemo u nekim detaljima grešiti, ali najvažnije je da imamo energiju i da stvari koje moramo dobro odradimo - rekao je Navaro.
Najbolji košarkaš Litvanaca je Jonas Valančunas.
- Mislim da je Žalgiris ekipa koja veoma dobro igra kao tim. Ako se fokusirate na njega, Slevu, Tubelisa ili Edvardsa, neko drugi će vas kazniti. Uprkos promenama, zadržali su veoma važnu okosnicu ekipe i istog trenera. Nisu mnogo menjali filozofiju igre. Zbog toga imaju automatizme koji im omogućavaju da reaguju na različite defanzivne odluke. Mislim da protiv njih moramo da igramo kao tim, očekujući da će i oni igrati kao tim. Ne treba da se fokusiramo na jednog igrača - istakao je Navaro.
Napominje da je srećan kako tim napreduje.
- Mislim da smo na poslednja četiri ili pet treninga napravili važan iskorak u najvažnijim stvarima za nas, odnosno u onome sa čime smo se u tom trenutku najviše mučili. Sviđa mi se energija i hemija koju grade u ekipi. To je ono čime sam najzadovoljniji - naglasio je trener Zvezde.
Svestan je da pred sobom ima mnogo posla.
- Ovo je proces. Sa tako malim brojem treninga ne možete da očekujete da se sve odmah dogodi. Ako to očekujete, samo ćete biti frustrirani, a frustrirani će biti i igrači. Bolje je biti realan i razumeti da je ovo proces. Svi moraju da se prilagode novim stvarima. Mislim da pripremne utakmice moramo da posmatramo u pravom kontekstu - koliko ste treninga imali u prethodnim satima, kakav je bio intenzitet, kako ste iskoristili slobodan dan između utakmica, da li ste ga više iskoristili za izgradnju hemije ili za rad na taktici i tehnici - objasnio je Navaro.
Na kraju ističe da će njegov tim imati pravi pristup na duelu sa Žalgirisom.
- Mislim da će sutra biti prvi put da smo se pripremali za utakmicu u smislu da smo posebno obratili pažnju na određene stvari. Nadam se da ćemo imati pravi pristup utakmici. Ali to će biti tek prvi korak. Možda ćemo napraviti greške, ali mi još upoznajemo ekipu, a ekipa još upoznaje trenere. Da ponovim - ovo je proces - izjavio je trener Zvezde.
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